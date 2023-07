MSV Duisburg: Aziz Bouhaddouz wechselt in die Regionalliga

Duisburg. Aziz Bouhaddouz verlässt den MSV Duisburg. Er kehrt dahin zurück, wo alles begann. Künftig spielt er in der Regionalliga.

Nach Marlon Frey (1860 München) hat der zweite Abgang des MSV Duisburg einen neuen Verein gefunden. Stürmer Aziz Bouhaddouz kehrt zurück zum FSV Frankfurt. Der 36-Jährige, dessen Vertrag bei den Zebras ausgelaufen war, wechselt ablösefrei in die Regionalliga Südwest.

Damit wechselt der Routinier dahin zurück, wo vieles begann. Bouhaddouz genoss in der Jugend seine fußballerische Ausbildung beim FSV. 2006 wechselte er in den Seniorenbereich - dort lief er drei Jahre für die Frankfurter auf. Mittlerweile kommt der Stürmer in seiner Karriere auf 186 Zweitligapartien (44 Tore), 106 Drittliga-Begegnungen (22 Treffer) und 53 Spiele in der Regionalliga West (38 Tore). Nun also die Rückkehr zum FSV.

Aziz Bouhaddouz: "Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen"

Der Spieler betont: „Ich freue mich, wieder zuhause zu sein. Ich habe stets einen guten Kontakt zu den Verantwortlichen im Verein gepflegt und für mich war eines immer klar: Wenn ich in meine Heimat zurückkehre, möchte ich nochmal für den FSV die Fußballschuhe schnüren. Ich bin als junger Spieler gegangen und komme jetzt als Dienstältester zurück. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und freue mich auf die Saison.“

Trainer beim FSV ist Tim Görner, der nach dem Transfer-Coup erklärte: "Aziz ist ein sehr robuster Stürmertyp und wird mit seinem Durchsetzungsvermögen und seiner Physis für viel Torgefahr sorgen. Mit ihm gewinnen wir einen Zielspieler, welcher unsere Sturmreihe komplementiert. Das gesamte Team, allem voran unsere jungen Spieler, werden immens von seiner Erfahrung profitieren.“

Das hofft auch Thomas Brendel, Sportlicher Leiter beim FSV Frankfurt: „Mit der Verpflichtung von Aziz Bouhaddouz besetzen wir die letzte Stelle im Offensivbereich. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit und kann noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen. Er steht uns mit seiner Präsenz und seiner Körperlichkeit extrem gut zu Gesicht - ein Typ, der uns noch gefehlt hat. Willkommen zurück, Aziz.“

Das sind die Abgänge des MSV Duisburg

Die Abgänge des MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp, Vincent Gembalies, Marvin Ajani, Lukas Raeder, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt), Marlon Frey (1860 München), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt)

