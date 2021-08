MSV Duisburg beendet Englische Woche mit einer Niederlage

Jubeln konnten im Spiel des MSV Duisburg (grüne Trikots) am Ende nur die in blau-weiß gekleideten Magdeburger.

Magdeburg. Nach dem emotionalen 1:0-Sieg beim VfL Osnabrück kann der MSV Duisburg nicht nachlegen. Der Drittligist verliert in Magdeburg mit 1:2.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg erlebt im „englischen Monat“ mit fünf Spielen in zwei Wochen eine Berg- und Talfahrt. Am Samstag ging es für die Zebras wieder nach unten. Die Zebras verloren beim 1. FC Magdeburg vor 14.145 Zuschauern mit 1:2 (0:2).

Pavel Dotchevs Griff in die Wundertüte brachte tatsächlich Überraschendes hervor. Der Trainer gönnte Kapitän Moritz Stoppelkamp eine Verschnaufpause. Die Binde trug Torwart Leo Weinkauf. In der Innenverteidigung spielte Vincent Gembalies für Stefan Velkov. Leroy Kwadwo löste auf der linken Abwehrseite Niko Bretschneider. Erwartungsgemäß stand Stürmer Aziz Bouhaddouz erstmals in der Startelf. Früher als erwartet meldete sich Marvin Bakalorz zum Dienst. Der prominente Neuzugang saß beim Anpfiff auf der Bank.

MSV Duisburg kommt gegen Magdeburg gut ins Spiel

Dotchev modifizierte die taktische Ausrichtung und begann mit einer 4-3-3-Formation. Marvin Ajani spielte zurückgezogen, auf einer Linie mit den Sechsern Niclas Stierlin und Marlon Frey. Davor agierte eine offensive Dreierkette mit Alaa Bakir, Aziz Bouhadouz und Kolja Pusch.

Duisburg kam gut ins Spiel und verbuchte die ersten beiden gefährlichen Aktionen durch Bouhaddouz. Der Marokkaner setzte zunächst einen Freistoß über das Tor (6.) und scheiterte später per Drehschuss an Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann, der den Ball zur Ecke abwehrte (12.). Magdeburg meldete sich in der 17. Minute mit einem raffinierten Freistoß zu Wort. Baris Atik spielte den Ball von halblinks ins kurze Eck, doch MSV-Keeper Leo Weinkauf konnte zur Ecke klären.

Trotz gutem Start: MSV Duisburg gerät in Rückstand

Der MSV gab den Ton an, trotzdem klingelte es in der 29. Minute im Duisburger Kasten. Erst traf Amara Condé aus der Distanz die Latte. Über Baris Atik kam Jan-Luca Schuler zum Abschluss und traf zum 1:0 ins untere Eck. Sieben Minuten später kam es noch dicker für die Meidericher. Magdeburg spielte mit der MSV-Abwehr im Strafraum Katz und Maus. Sirlord Conteh nutzte die dritte Einschussmöglichkeit innerhalb weniger Sekunden zum 2:0.

In unveränderter Formation nahm der MSV Duisburg den zweiten Durchgang in Angriff. In der 55. Minute setzte sich Sirlord Conteh im Strafraum durch, doch Leo Weinkauf konnte den Ball zur Ecke ablocken. Magdeburg bestimmte weiter das Geschehen, der MSV hatte Probleme, ein Offensivspiel aufzuziehen. Pavel Dotchev wechselte in der 63. Minute doppelt. Neuzugang Chinedu Ekene gab sein Debüt, außerdem kam Darius Ghindovean. Für Kolja Pusch und Niclas Stierlin war der Arbeitstag beendet.

Mittwoch geht es für MSV Duisburg gegen Wiesbaden weiter

In der 75. Minute konnte der MSV nach einem Eckball aus einer Unsicherheit der Magdeburger Abwehr kein Kapital schlagen. Die Gastgeber konnten den Schuss von Rolf Feltscher abblocken. Eine Minute später wechselte Dotchev erneut doppelt. Nun griffen Marvin Bakalorz (für Alaa Bakir) und Orhan Ademi (für Aziz Bouhaddouz) ins Geschehen ein. Eine Minute später hatte Rolf Feltscher erneut den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch FCM-Keeper Dominik Reimann war per Fußabwehr zur Stelle.

In der ersten Minute der Nachspielzeit keimte noch einmal Hoffnung beim MSV auf. Orhan Ademi traf nach einem schönen Zuspiel von Marvin Ajani zum 1:2. Das Tor reichte aber nicht mehr für eine Wende.

Am Mittwoch, 25. September, 19 Uhr, geht es für den MSV Duisburg mit dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden weiter.

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg