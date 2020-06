Kaiserslautern - MSV Duisburg heute live im TV und Live-Stream sehen: So geht's

Duisburg. In der 3. Liga trifft der 1. FC Kaiserslautern heute auf den MSV Duisburg. Wir erklären, wie Sie das Spiel im Live-Stream und TV sehen können.

In der 3. Liga steht heute ein Duell zweier echter Traditionsklubs an. Am legendären Betzenberg trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den MSV Duisburg – zwei Klubs mit langer Geschichte in der Bundesliga, die inzwischen allerdings nur noch drittklassig sind.

Anstoß der Partie ist heute um 20.30 Uhr. Wir erklären in diesem Artikel, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV und dem 1. FC Kaiserslautern heute im Live-Stream und TV sehen können.

Duisburg in Kaiserslautern: Die Rahmendaten – Uhrzeit, Ort, Stadion

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg

Datum: 10.06.2020

Anstoß: 20.30 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga, 31. Spieltag

Wo läuft 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg heute live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fan der 3. Liga. Alle Spiele in der Saison 2019/20 werden live im TV gezeigt – auch der heutige Kracher zwischen Kaiserslautern und dem MSV Duisburg. Der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport hat sich die Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert und zeigt alle Spiele live – viele davon exklusiv.

Beginn der Übertragung ist heute um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff des Drittligaspiels. Kommentiert von Kaiserslautern – Duisburg ist Alexander Kunz.

Kostenlos ist das Ganze allerdings nur für Telekom-Kunden im ersten Vertragsjahr. Alle anderen Fans von Duisburg und dem FCK müssen dafür zahlen. Zu haben ist ein solches Abo ab 4,95 Euro pro Monat für Telekom-Kunden, und ab 9,95 Euro für Nicht-Telekom-Kunden. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im Free-TV übertragen?

Zusätzlich zur Ausstrahlung bei Magenta Sport im Pay-TV werden aber auch zahlreiche Spiele im Free-TV übertragen – 86, um genau zu sein. Jeweils auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (zum Beispiel WDR, NDR, BR, MDR). Die Partie zwischen Kaiserslautern und Duisburg zählt allerdings nicht dazu.

Die einzige Möglichkeit das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern zu sehen, ist Magenta Sport.

Wo kann ich 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg heute im Live-Stream schauen?

Wie bereits im Absatz zur TV-Übertragung der 3. Liga beschrieben, können Sie das Spiel zwischen dem FCK und dem MSV heute auf dem Sender Magenta Sport live sehen. Falls Sie diesen nicht empfangen, können Sie allerdings auch auf einen Live-Stream zur Übertragung zurückgreifen.

Denn Magenta bietet seinen Kunden parallel zur Übertragung im TV auch einen Live-Stream der Begegnungen an. So kann Kaiserslautern gegen Duisburg heute auch mit Hilfe der Magenta Sport App geschaut werden. Beispielsweise auf dem MagentaTV-Stick, aber auch auf zahlreichen Smart-TVs und dem Amazon-Fire-TV-Stick.

MSV Duisburg beim 1. FC Kaiserslautern heute im Live-Ticker verfolgen

Die Fans des MSV Duisburg, die keine Möglichkeit haben, das Spiel in Kaiserslautern heute im Live-Ticker zu verfolgen, bleibt noch der kostenlose Live-Ticker zur Begegnung. Auch wir von Funke Sport bieten einen solchen Ticker auf unseren Seiten an (nrz.de/sport, waz.de/sport, wp.de/sport).

Neben blitzschnellen Updates bei allen Highlights wie Toren, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen werden Fans der 3. Liga dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um den MSV Duisburg und den 1. FC Kaiserslautern versorgt.

MSV Duisburg beim 1. FC Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Noch ist natürlich offen, wie der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern heute ins Spiel gehen werden. Erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff verkünden beide Trainer ihre Formationen. Einige Dinge lassen sich anhand der Personalsituation allerding schon ableiten.

Voraussichtliche Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Grill - D. Schad, K. Kraus, Sickinger, Hercher - Bachmann - Ciftci, Zuck - Thiele, Pick, Kühlwetter

Voraussichtliche Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Budimbu, Gembalies, Boeder, Schmeling - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Vermeij

MSV Duisburg: So liefen die vergangenen Spiele in der 3. Liga