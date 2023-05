MSV Duisburg beim FC Ingolstadt live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der Klassenerhalt ist geschafft – doch die Drittliga-Saison ist für den MSV Duisburg noch nicht vorbei. An diesem Freitag gastieren die Zebras beim FC Ingolstadt. Anstoß ist um 19 Uhr.

Drei Spieltage vor dem letzten Abpfiff in der Saison hat der MSV Duisburg den Klassenerhalt geschafft. Nach dem 3:0 über den FC Erzgebirge Aue beschrieb MSV-Trainer Torsten Ziegner seine Gedanken für den durchaus langen Rest der Spielzeit: „Wir wollen eine gute Stimmung erzeugen für die Aufgaben, die noch kommen ab Sommer.“ Doch die Ausfallliste des MSV ist lang: Phillip König, Hamza Anhari, Sebastian Mai, Moritz Stoppelkamp (alle im Aufbautraining), Marvin Senger (Muskelverletzung), Marvin Bakalorz, Caspar Jander (beide Erkältungssymptome) und Vincent Müller (Patellasehnenreizung) fallen aus.

MSV Duisburg gegen FC Ingoltadt live: Die Rahmendaten

Begegnung: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

Datum: Freitag, 12.05.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie heute das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen FC Ingolstadt live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga

MSV-Fans, die es am Freitag nicht nach Ingolstadt zum Duell zwischen dem MSV und Aue schaffen, müssen auf das Spiel MSV Duisburg gegen FC Ingolstadt nicht verzichten. Die Partie wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein, im WDR läuft die Aktuelle Stunde, im BR die „Landfrauenküche“. So bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch MSV Duisburg beim FC Ingolstadt. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Alexander Klich und als Experte fungiert Ex-MSV-Trainer Rudi Bommer. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr, Anstoß ist um 19 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das MSV-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg gegen FC Ingolstadt im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gegen Ingolstadt gibt es auch auf unserem Portal.

