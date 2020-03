MSV Duisburg: Ben Balla trifft zum Sieg über Magdeburg

Die Niederlagenserie beendet, das Versprechen eingelöst! Fußball-Drittligist MSV Duisburg besiegte am Freitag den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0). MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hatte im Vorfeld versprochen, dass sein Team nach drei Pleiten in Folge zurückschlagen werde. Dies gelang, allerdings taumelten stark kämpfende Zebras in Unterzahl in der Schlussphase.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht veränderte seine Startaufstellung auf zwei Positionen. Für den gesperrten Tim Albutat kehrte Lukas Daschner ins Team zurück. Marvin Compper nahm in der Innenverteidigung den Platz von Vincent Gembalies ein. Der Coach hielt somit an der Grundformation mit einem 4-2-3-1-System fest.

In der Anfangsphase ließen es beide Mannschaften betont vorsichtig angehen. Vincent Vermeij verbuchte die erste nennenswerte Offensivaktion im Spiel. Der Duisburger Stürmer köpfte den Ball aber über das Tor.

MSV-Kapitän Stoppelkamp verpasst das 2:0

Sechs Minuten später zappelte der Ball aber im Magdeburger Netz. Marvin Compper eroberte in der eigenen Hälfte die Kugel und bediente Yassin Ben Balla im Mittelfeld. Der Franzose setzte zum Solo an, kein Gästespieler konnte ihn dabei stoppen. Mit einem Schuss aus 18 Metern traf Ben Balla zum 1:0.

Der 24-Jährige feierte seinen Treffer auf emotionale Weise. Er schnappte sich an der Duisburger Bank das MSV-Trikot mit der Rückennummer 35 und reckte es in die Höhe. Es ist das Shirt von Youngster Cem Sabanci, der sich vor einigen Tagen zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Der MSV hätte schnell nachlegen können. Max Jansen spielte in der 33. Minute einen klugen Pass auf Moritz Stoppelkamp. Der Kapitän lupfte den Ball über FCM-Keeper Morten Behrens, doch Tobias Müller klärte knapp vor der Linie. Vermutlich wäre ein satter Schuss für Stoppelkamp die bessere Entscheidung gewesen.

Von Magdeburg war lange nichts zu sehen. Bei der ersten gefährlichen Gästeaktion war die Duisburger Abwehr nicht souverän. Niemand fühlte sich für eine Flanke zuständig, Dominik Ernst war aber offenbar selbst überrascht, dass er aus kurzer Distanz an den Ball kam. Doch MSV-Torwart Leo Weinkauf war auf dem Posten.

Magdeburgs Ernst schwer verletzt

Magdeburgs Trainer „Pele“ Wollitz dürfte in der Kabine passende Worte gefunden haben. „Wir waren zu passiv“, klagte Wollitz später. Die Gäste zeigten nach dem Seitenwechsel mehr Initiative und Biss. In der 48. Minute kam Tarek Chahed aus halblinker Position frei zum Schuss und verfehlte das Duisburger Tor nur knapp.

Für Ahmet Engin war nach 60 Minuten Schluss. Der Mittelfeldspieler kassierte eine berechtigte Rote Karte. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Ab der 60. Minute spielte der MSV in Unterzahl. Ahmet Engin kassierte die Rote Karte – und das zurecht. Der Mittelfeldspieler trat dem Magdeburger Dominik Ernst – in der gegnerischen Hälfte ohne Not – von hinten in die Ferse. Ernst konnte nicht weiterspielen. Den Abwehrspieler hat es böse erwischt. Laut Pele Wollitz hat sich Ernst, einen Bruch des äußeren Knöchels zugezogen. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht: „Wir sind zutiefst bewegt. Wir können uns nur entschuldigen.“

Die Zebras mussten inklusive Nachspielzeit 35 harte Minuten überstehen. Der Druck der Magdeburger wurde immer größer, den Meiderichern gelang es kaum noch, für Entlastung zu sorgen. In der Schlussphase wurde es für den MSV noch zweimal brenzlig. In der 84. Minute parierte Leo Weinkauf einen Kopfball von Sirlord Conteh stark. Drei Minuten später kam Philipp Harant ungehindert zu einem Drehschuss, er knallte den Ball aber über das Duisburger Tor.

Torschütze Yassin Ben Balla war glücklich: „Der Trainer hat mir gesagt, wenn ich die Chance habe zu schießen, dann soll ich einfach schießen.“

Der MSV bleibt somit über das Wochenende hinaus Tabellenführer. Am Samstag, 14. März, geht’s zu 1860 München. Das ist der Auftakt einer englischen Woche. Es folgen Heimspiele gegen Carl Zeiss Jena und den Chemnitzer FC.

Fan-Transparente gab es am Freitag auch wieder, sie sorgten aber nicht für Aufregung. Die Kritik der MSV-Fans zielte unter anderem auf die Weltmeisterschaft in Katar mit Todesopfern im Zuge der Stadion-Bauten und auf den Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit Rassismus.