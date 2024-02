MSV Duisburg: Esswein reumütig – „absolut unnötig von mir“

Duisburg Der Offensivspieler der Zebras zeigt seine bisher stärkste Leistung. Doch eine Aktion wirft einen Schatten auf den Nachmittag.

Die Frage, ob es sein bestes Spiel gewesen sei, das er bislang für den MSV Duisburg gemacht habe, konnte Alexander Esswein nur bejahen. „Das sehe ich genauso“, sagte der erfahrene Kicker, der bislang sehr oft in der Kritik gestanden hatte, nach Abpfiff der Partie gegen Viktoria Köln (1:0) am Mikrofon von Magenta-TV. Dass es aber auch eine Aktion gab, die einen Schatten auf diese Leistung warf, war ihm ebenso klar.

Die 24. Minute, ein Zweikampf an der Außenlinie: Alexander Esswein verfolgt den Kölner Christoph Greger und gibt ihm dann am Spielfeldrand einen Schubser mit dem Ellbogen mit. Die Folge: Der Viktoria-Kicker kommt ins Trudeln, stürzt auf die Betonumrandung, dann in eine Werbebande. Die Emotionen schlagen hoch, Kölns Trainer Olaf Janßen echauffiert sich massiv und verlangt den Platzverweis für den Duisburger. Schiedsrichterin Fabienne Michel sieht es anders, zeigt ihm nur die gelbe Karte. Esswein darf weitermachen.

„Das war ein sehr hartes Foul, absolut unnötig von mir“, bekannte der MSV-Kicker entsprechend im Interview. Kurz zuvor hatte er im Anschluss an die Partie bereits mit Olaf Janßen die Szene noch einmal ausdiskutiert. Während für den Viktoria-Coach auch da noch immer klar war, dass Esswein hätte vom Platz gestellt werden müssen, sah Esswein dies anders: „Die Aktion tut mir wirklich sehr leid, das habe ich ihm auch noch einmal gesagt, und ich darf da so nicht hingehen. Aber das ist trotzdem niemals eine rote Karte.“

Ungeachtet der Überhärte in dieser Aktion zeigte sich Esswein vom Einsatz, den er und seine Teamkollegen in der immens wichtigen Partie zeigten, sehr angetan. „Das war ein Muss-Spiel, wir sind mit 100 Prozent da reingegangen. Aber klar ist auch, dass wir noch nichts gewonnen haben. So müssen wir jetzt weitermachen.“

