MSV Duisburg: Ex-Trainer Dotchev mit zwei neuen Jobs

Duisburg/Aue. Der MSV Duisburg hat Pavel Dotchev schneller als erwartet von der Gehaltsliste bekommen. Der 56-Jährige kehrt zu einem früheren Klub zurück.

Nach seiner Entlassung beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg hat Trainer Pavel Dotchev eine neue Aufgabe gefunen. Genauer genommen zwei, denn der 56-Jährige wird vorrangig Sportlicher Leiter bei Erzgebirge Aue und übernimmt interimsweise auch noch den Trainer-Posten beim abstiegsbedrohten Zweitligsten.

„Ich hatte jetzt Zeit, Ruhe und Abstand“, hatte Dotchev dieser Redaktion nach seiner Demission bei den Zebras gesagt. Gut zwei Wochen später ist der Bulgare aber schon wieder bei einem alten Bekannten unter Vertrag: Für Erzgebirge Aue stand Dotchev bereits zwischen Juni 2015 und Februar 2017 an der Seitenlinie und führte die Sachsen in die 2. Bundesliga.

Dotchev wara nur acht Monate beim MSV Duisburg

Beim MSV Duisburg hatte Dotchev den Posten des Cheftrainers erst am 1. Februar dieses Jahres als Nachfolger von Gino Lettieri übernommen. Er führte die abstiegsbedrohten Zebras dann noch zum Klassenerhalt in der 3. Liga. Der Saisonstart verlief allerdings alles andere als vielverprechend: Der MSV ist derzeit 17. in der Tabelle, für Dotchev war nach acht Monaten schon wieder Schluss in Duisburg.

„Pavel Dotchev gebührt unser Dank, den MSV in der komplizierten vergangenen Spielzeit noch zum Klassenerhalt geführt zu haben. Punkte-Ausbeute, Tabellenplatz und der negative Trend der vergangenen Spiele haben uns allerdings jetzt nach reiflicher Überlegung zu diesem harten Schritt gezwungen“, hatte MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald zu der Entlassung am 7. Oktober gesagt.

Dotchev zieht es vom MSV Duisburg zu Erzgebirge Aue

Bei Erzgebirge Aue wird Pavel Dotchev, Rekordtrainer der 3. Liga, zum 1. November seine Aufgaben als Sportlicher Leiter aufnehmen. Das gab Aues Vereinspräsident Helge Leonard am Freitagabend nach dem 1:0-Sieg über den FC Ingolstadt bekannt. Darüber hinaus wird er Carsten Müller als Trainer ablösen. Müller soll sich wieder voll und ganz um das Nachwuchsleistungszentrum von Erzgebirge Aue kümmern. Als Team-Chef bleibt vorerst Marc Hensel verantwortlich auf der Bank, an seiner Seite arbeiten wie gehabt die Co-Trainer Marco Kämpfe und Daniel Haas. Dotchev wird den Tabellen-Vorletzten erstmals am 7. November im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim coachen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg