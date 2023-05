MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Sonntag um 14 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken. Wir verraten, wann und wo das Spiel live in TV und Stream zu sehen ist.

Der MSV Duisburg empfängt am Sonntag (14 Uhr) den 1. FC Saarbrücken. Während es für den MSV nur noch darum geht, sich so teuer wie möglich zu verkaufen und seinen Fans eine Freude zu bereiten, will der 1. FC Saarbrücken mit zwei Siegen an den letzten zwei Spieltage noch auf einen der begehrten drei Aufstiegsplätze vordringen - Rang drei würde dem FCS zwei Aufstiegsspiele um die 2. Bundesliga sichern.

MSV-Trainer Torsten Ziegner muss auf gleich sieben Spieler, darunter die Stammkräfte Moritz Stoppelkamp, Sebastian Mai (beide Aufbautraining), Marvin Bakalorz, Vincent Müller (beide Knieprobleme) und Julian Hettwer (krank) verzichten. Hinzu kommen noch Hamza Anhari und Marvin Senger, die auch ausfallen. "Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft aufstellen und wollen uns gebührend aus der Runde verabschieden. Wir wollen unseren Fans im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg schenken und sie für die tolle Unterstützung belohnen", sagt Ziegner.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken live: Die Rahmendaten

Begegnung: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

Datum: Sonntag, 21.05.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie heute das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga

MSV Duisburgs Trainer Trainer Torsten Ziegner. Foto: Firo

MSV-Fans, die es am Sonntag nicht ins heimische Stadion zum Duell zwischen dem MSV und dem FCS schaffen, müssen auf das Spiel MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken nicht verzichten. Die Partie wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein, im WDR läuft " 50 Gründe, Südschweden zu lieben" und der Dauerbrenner "Verrückt nach Meer". So bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch MSV Duisburg beim FC Ingolstadt. Kommentator bei MagentaSport ist Julian Engelhard, die Moderation übernimmt Thomas Wagner. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr, Anstoß ist um 14 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das MSV-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gegen Saarbrücken gibt es auch auf unserem Portal.

