MSV Duisburg gegen Hallescher FC im TV und im Live-Ticker

Duisburg Der MSV Duisburg empfängt am Dienstag den Hallenschen FC. Wir erklären, wo das Spiel der 3. Liga live im TV und Stream zu sehen ist.

Das Jahr 2024 startete für den MSV Duisburg äußerst bescheiden. Im Auswärtsspiel in der 3. Liga bei 1860 München setzte es eine saftige 1:4-Niederlage, zudem verletzte sich Sebastian Mai und fällt lange aus. Schon zuvor war klar, dass auch Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz einige Wochen nicht zu Verfügung stehen wird. Und nun kommt mit dem Halleschen FC ein Gegner, der zwingend geschlagen werden muss. Das Spiel gibt es im TV und im WAZ-Liveticker.

MSV Duisburg gegen Hallescher FC live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit: 23. Januar 2024. 19 Uhr

Sender/Plattform: Magenta

Magenta Sport zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magenta Sport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg gegen Hallescher FC im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel des MSV gegen Halle. Im Liveticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Hier geht es zum Ticker 1860 München gegen den MSV Duisburg

So sieht das weitere Programm von MSV Duisburg aus:

27. Januar (Sa, 14 Uhr) SSV Ulm 1846 – MSV Duisburg

4. Febuar (Mo, 19.30 Uhr) MSV Duisburg – Jahn Regensburg

10. Februar (Sa, 14 Uhr) SC Verl - MSV Duisburg

MSV Duisburg: Drei Punkte gegen Halle enorm wichtig

Nachdem sich der MSV Duisburg vor Weihnachten wieder etwas an die Nicht-Abstiegsplätze herangearbeitet hatte, tut die Niederlage gegen 1860 München besonders weh. Gegen Halle, die mit Platz 16 derzeit den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen, sind drei Punkte daher nahezu Pflicht. Derzeit beträgt der Rückstand fünf Punkte, Halle hat sogar noch ein Spiel weniger. Sollten die Gäste am Dienstagabend in Duisburg gewinnen, würden sie dem MSV den nächsten Stoß versetzen. „Es ist ein brutal wichtiges Spiel. Wir haben eine große Chance, aber natürlich auch ein großes Risiko“, sagte daher Duisburg-Coach Boris Schommers. „Wenn wir es schaffen können, einen Sieg zu landen, dann sind wir bis auf zwei Punkte an einem Nichtabstiegsplatz dran. Geht es in die andere Richtung, was wir alle nicht hoffen, dann ist der Abstand schon sehr, sehr groß“, rechnete Schommers vor.

