MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg live im TV und im Stream

Duisburg Der MSV Duisburg braucht eine Aufholjagd und trifft Sonntag auf Jahn Regensburg. So verfolgen Sie das Spiel live im TV und im Ticker.

Sieben Punkte trennen den MSV Duisburg in der 3. Liga vom rettenden Ufer – die Zebras müssen dringend eine Serie wollen sie den Abstieg in die Regionalliga noch irgendwie vermeiden. Der nächste Gegner liest sich auf dem Papier allerdings nicht wie der ideale Auftakt für eine Aufholjagd: Am Sonntag zur ungewohnten Anstoßzeit von 19.30 Uhr kommt Spitzenreiter Jahn Regensburg in die Schauinsland-Reisen-Arena.

MSV Duisburg am Deadline Day: Zenga kommt, aber kein Mai-Ersatz

Zwei Niederlagen bei 1860 München und gegen den Halleschen FC, dann immerhin noch ein erkämpfter Punkt beim 2:2 in Ulm: So haben sich die MSV-Verantwortlichen um den neuen Geschäftsführer Michael Preetz und die Fans der Zebras den Jahresauftakt nicht vorgestellt. Abhilfe soll Erik Zenga verschaffen, den zuletzt vereinslosen, zentralen Mittelfeldspieler verpflichtete der MSV am Deadline Day in letzter Sekunde. Der 31-Jährige soll die Offensive ankurbeln; Caspar Jander, der im Sommer zum 1. FC Nürnberg wechseln wird, ist noch weiter an Bord. Für den mit einem Kreuzbandriss schwer verletzten Abwehrchef Sebastian Mai fand man dagegen keinen Ersatz.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem im TV und im Live-Stream sehen können.

MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg am Sonntag live: Die Rahmendaten zur Live-Übertragung

- Datum: Sonntag, 04.02.2024

- Anstoß: 19.30 Uhr

- Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

- Wettbewerb: 3. Liga

- Übertragung: MagentaSport

MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg am Sonntag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und Jahn Regensburg wird NICHT im Free-TV übertragen. Der WDR zeigt die Aktuelle Stunde, die Lokalzeit und das Politmagazin Westpol.

Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Die Vorberichte beginnen um 19.15 Uhr, Anstoß ist um 19.30 Uhr. MagentaSport-Kommentator ist Philip Konrad, die Moderation übernimmt Kamila Benschop, als Experte ist Daniel Flottmann dabei.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels gegen Jahn Regensburg finden Sie hier.

MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg am Sonntag im Live-Ticker

Wer es nicht ins Stadion nach Duisburg schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel am Sonntag im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet er zum Spiel von MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg. Hier geht es zum Live-Ticker zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel des MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg gibt es auch auf unserem Portal.

