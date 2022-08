MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Lukas Raeder über RWE-Wiedersehen

Duisburg. Der MSV Duisburg empfängt am Freitagabend Rot-Weiss Essen zum großen Drittliga-Derby. Eine besondere Partie ist für MSV-Torwart Lukas Raeder.

Am 19. Juli gab der MSV Duisburg die bekannt. Der 28-jährige Torwart wechselte vom bulgarischen Erstligisten Lokomotiv Plovdiv (17 Liga-Einsätze, 2021/22) zu den Zebras. Für Raeder war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 im Jahr 2007 durchlief der erfahrene Keeper, der später zwei Bundesliga-Spiele für den FC Bayern München bestritt, bereits in der Jugend ein Jahr das Nachwuchsleistungszentrum des MSV.

Lukas Raeder spielte vier Jahre für Rot-Weiss Essen

Am Freitag (5. August, 19 Uhr) steht für die Meidericher, im ersten Heimspiel, das große Derby gegen Rot-Weiss Essen an. Für den Neuzugang aus Bulgarien ist es ein ganz besonderes Spiel. Denn: Raeder ist gebürtiger Essener und verbrachte in seiner Karriere insgesamt vier Jahre an der Hafenstraße – drei in der Jugend und eine Saison bei den Senioren. Im Interview mit dem RevierSport hat Lukas Raeder (28) über das Derby gesprochen.

"Das ist natürlich ein besonderes Spiel, aber nicht nur für mich persönlich, sondern für die ganze Region und die gesamte 3. Liga. Alle werden auf das Spiel schauen. Freitagabend, die Hütte ist voll – ich glaube, da gibt es nichts Geileres", betont Raeder, der beim MSV Duisburg aktuell die Nummer zwei ist.

Mehr News zum Derby MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen









MSV Duisburg: Lukas Raeder bei den Zebras nicht die Nummer eins

Zu seiner Rolle beim MSV Duisburg sagt der frühere Bayern-Torwart: "Meine Aufgabe ist es, das Trainingsniveau hochzuhalten und die anderen beiden Torhüter zu pushen. Falls ich spiele, muss ich bereit und vorbereitet sein. Dafür werde ich in jedem Training Vollgas geben. Ich bin zwar noch nicht über 30, aber habe eine gewisse Erfahrung und schon einiges gesehen. Auch wenn man am Spieltag nicht auf dem Platz steht, kann man der Mannschaft helfen."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg