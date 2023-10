MSV Duisburg gegen Unterhaching live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg wartet unter Engin Vural auf den ersten Sieg und sogar das erste Tor. Samstag kommt Unterhaching. So sehen Sie das Spiel im TV.

Platzt beim MSV Duisburg endlich der Knoten? Die Saison in der 3. Liga ist für die Meidericher bisher ein einziges Desaster. Nach neun Spielen hat der MSV noch keinen Sieg auf dem Konto. Unter dem neuen Trainer Engin Vural gab es nur einen Punkt in drei Spielen und noch kein Tor - was für eine schockierende Bilanz für den Tabellenletzten. Klar ist: Nur ein Sieg hilft Vural jetzt weiter. Alles andere würde seine Chancen auf eine Weiterbeschäftigung bei den Profis erheblich sinken lassen.

Am Samstag muss gegen die SpVgg Unterhaching für ihn und die Zebras die Wende her. Doch der Aufsteiger kommt mit viel Rückenwind in die Schauinslandreisen-Arena. Am Mittwoch wurde der Duisburger Lokalrivale Rot-Weiss Essen mit einer 0:4-Packung auf die Heimreise geschickt. Vier Tore in einem Spiel? Da bekommt der Duisburger tränende Augen.

MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching

Datum: Samstag, 07.10.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen MSV Duisburg und SpVgg Unterhaching live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen Unterhaching live im TV - Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und SpVgg Unterhaching wird am Samstag bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie MSV Duisburg gegen Unterhaching ab 13.45 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Gari Paubandt.

MSV Duisburg gegen Unterhaching - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann heute auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Duisburg gegen Unterhaching zurückgreifen, den Sie am Samstag hier finden.

