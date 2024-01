Mönchengladbach. Der MSV Duisburg hat die Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach gab es einen 3:0-Sieg.

Die Mission Klassenerhalt kann starten für den MSV Duisburg. Am Samstag gewann der Fußball-Drittligist sein letztes Freundschaftsspiel vor dem Ligastart am kommenden Samstag beim TSV 1860 München (20. Januar, 16.30 Uhr, Stadion an der Grünwalder Straße) bei der U23 von Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0). Zuschauer waren bei diesem Spiel nicht zugelassen.

Die neue Sturmhoffnung Daniel Ginczek (21.) brachte die Zebras in Führung. Alexander Esswein (57.) und Tobias Fleckstein (74.) legten nach der Pause gegen den Regionalligisten nach. Für die Zebras ist es das zweite Erfolgserlebnis innerhalb von fünf Tagen. Am Montag hatte sich der abstiegsbedrohte Revierklub gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven deutlich mit 6:1 durchgesetzt.

MSV Duisburg: Daniel Ginczek trifft nach Feltscher Flanke

Beim Test gegen die Gladbacher Reserve lief Winter-Zugang Daniel Ginczek erstmals im MSV-Dress auf. Der 32-Jährige wurde vor einigen Tagen vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verpflichtet und soll die Zebras dank seiner Erfahrung und Treffsicherheit vor dem Abstieg in die Regionalliga West bewahren. Dass er dazu in der Lage sein kann, hat er im ersten Testspiel am Samstag bewiesen. In der 21. Minute war Ginczek nach einer Flanke von Rolf Feltscher mit dem Kopf zur Stelle und machte sein erstes Tor für die Meidericher.

Ach der zweite Winter-Zugang durfte sich am Samstag erstmals unter Wettkampfbedingungen präsentieren. Ahmet Engin stand in der Startelf des MSV und spielte die erste Halbzeit. Auch für Ginczek war nach den ersten 45 Minuten Schluss. Beide MSV-Zugänge hinterließen einen ordentlichen Eindruck. Auch Rückkehrer Engin hätte sich bei seiner Premiere fast in die Torschützenliste eingetragen. Nach einer feinen Einzelleistung verfehlte der Flügelspieler das Tor der Gladbacher kurz vor der Halbzeit nur knapp (37.).

So spielte der MSV Duisburg gegen Borussia Mönchengladbach II

MSV Duisburg: V. Müller (62. Braune) - Feltscher (62. Michelbrink), Bitter (46. Fleckstein), Senger, Köther (46. Mogultay) - Bakalorz (46. Stierlin), Castaneda (46. Esswein), Pledl (62. Pusch), Engin (41. R. Müller), Kölle - Ginczek (46. Bakir (76. Jander))

Tore: 1:0 Ginczek (21.), 2:0 Esswein (57.), 3:0 Fleckstein (74.)

