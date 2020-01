Duisburg. Es geht wieder los für den Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg. Am Samstag kommt der Tabellenzweite Ingolstadt zum Gipfeltreffen.

MSV Duisburg hat für den Aufstieg hart gearbeitet

Trainer Torsten Lieberknecht blickt auf eine gute Wintervorbereitung des Drittligisten MSV Duisburg zurück. Nun wird’s ernst, am Samstag kommt der Tabellenzweite FC Ingolstadt (14 Uhr) zum Jahresstart nach Duisburg – zum Spitzenspiel beim Tabellenführer.

Die Vorfreude des Trainers hat aber einen dicken Dämpfer erhalten. Stürmer Vincent Vermeij fällt beim Gipfeltreffen aus. Der Niederländer, der nicht nur wegen seiner acht Treffer und vier Assists zu den Schlüsselspielern des Spitzenreiters gehört, liegt mit einer Grippe flach. „Das ist eine Hiobsbotschaft, die uns trifft“, klagt Lieberknecht.

Der 46-Jährige gönnte seiner Mannschaft in der Vorbereitung keine Schonung und legte dabei großen Wert auf intensive Einheiten in den Bereichen Kraft und Ausdauer. Das alles soll sich nun auszahlen. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei gehen die Duisburger in die Restsaison, die sie mit dem Aufstieg krönen wollen.

Keine weiteren Abgänge

Mit Innenverteidiger Matthias Rahn (Sportfreunde Lotte) kam im Winter ein Neuzugang. Sebastian Neumann, der verletzungsbedingt seine Laufbahn beenden musste, und Florian Brügmann (FC Energie Cottbus) verließen den Spitzenreiter. Bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar wird es beim MSV weitgehend ruhig bleiben. Einen weiteren Abgang schließt Lieberknecht aus, einen weiteren Neuzugang hält er für „sehr unwahrscheinlich“. Auf der Ausfallliste stehen neben Vincent Vermeij außerdem Connor Krempicki (Aufbautraining nach Mittelfußbruch), Sinan Karweina (Muskelfaserriss) und Migel-Max Schmeling (Sehnenreizung).