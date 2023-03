MSV Duisburg: Heimspiel gegen SV Elversberg überraschend abgesagt

Duisburg. Das Drittliga-Heimspiel des MSV Duisburg gegen die SV Elversberg kann am Samstag nicht stattfinden. Der MSV gab die Absage am Freitag bekannt.

Die Fans des MSV Duisburg schauen überraschend in die Röhre: Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat die für den Samstag angesetzte Drittliga-Begegnung der Zebras mit Spitzenreiter SV Elversberg am Freitag auf Empfehlung der Platzkommission abgesetzt. Nach der am Freitag erfolgten Begehung ist der Rasen in der schauinsland-reisen-arena nach den letzten, intensiven und weiter anhaltenden Regenfällen nicht bespielbar. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Rasen des MSV Duisburg in katastrophalem Zustand

Der Rasen in der schauinsland-reisen-arena, als deren Mieter der MSV seine Heimspiele austrägt, hat durch den andauernden und intensiven Niederschlag in den vergangenen Tagen und Wochen und auch durch die Doppelbelastung der Heimspiele der Männer und Frauen des MSV extrem gelitten. Der Rasen sei in einem sehr schlechten Zustand.

Grundsätzlich sei die Drainage-Situation in der schauinsland-reisen-arena "nicht mehr befriedigend", gab der Klub bekannt. „Es ist mehr als ärgerlich, dass innerhalb von einer Woche ein zweites Heimspiel abgesagt werden muss. Wir wissen aber auch, dass die Ursachen dafür in der Beschaffenheit des nunmehr fast 20 Jahre alten Unterbaus liegen“, wird Thomas Wulf, Geschäftsführer der Zebras, in einer Mitteilung der Meidericher zitiert.

MSV Duisburg: "Greenkeeper-Team machtlos"

Wulf weiter: „Unser Greenkeeper-Team ist leider machtlos. Mit dem Dienstleister der Stadionprojekt-Gesellschaft, der mehrere Bundesliga-Stadien seit Jahren auf höchstem Niveau betreut, haben wir ausgewiesene Experten, die immer alles geben, um das Spielfeld auf ein Top-Level herzurichten.“

Vor der Drittligapartie der MSV-Profis war schon die Begegnung der Frauen-Bundesligamannschaft des MSV Duisburg gegen Eintracht Frankfurt abgesagt worden. Das Match zwischen den Zebras und Eintracht Frankfurt ist bereits für Samstag, 16. April 2023, 13 Uhr neu angesetzt worden.

