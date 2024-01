MSV Duisburg: Kaltstart für Gegner TSV 1860 München

München Der MSV Duisburg trifft am Samstag auf einen Gegner, bei dem ein neuer Trainer debütiert. Zwei Ex-Zebras spielen bei den Löwen.

Bis zu minus neun Grad sollen es am Samstag in München sein, wenn der MSV Duisburg beim TSV 1860 München ab 16.30 Uhr an der Grünwalder Straße um die ersten Punkte in der 3. Fußball-Liga im neuen Jahr kämpft. Unabhängig von der Wetterprognose steht 60-Coach Argirios Giannikis ohnehin vor einem Kaltstart. Der 43-Jährige trat erst am 10. Januar das Traineramt bei den Löwen an.. Seine Mission: Er soll das Team von Tabellenplatz 15 in sichere Gefilde führen.

Vor der Winterpause hatten die Löwen vier Spiele in Folge verloren und stecken somit mitten im Abstiegskampf. Maurizio Jacobacci musste seinen Trainerstuhl schon am 5. Dezember räumen. Interimscoach Frank Schmöller konnte aber auch keine Wende herbeiführen. Der neue Sport-Geschäftsführer der 60er, Christian Werner, entschied sich für Giannikis als neuen Trainer. Der frühere Essener Coach verbuchte in den beiden Testspielen der Löwen zwei Erfolgserlebnisse. Gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol siegten die Münchener 4:1. Bei Schwarz-Weiß Bregenz, in der Alpenrepublik in der 2. Liga am Ball, gab es einen 6:3-Erfolg.

Naturgemäß sind die Löwen beim Neustart schwer einzuschätzen. Wer das Tor hüten wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Stammkeeper Marco Hiller war unter der Woche erkrankt, ist aber bereits wieder ins Training eingestiegen. Mittelfeldspieler Morris Schröter, mit (nur) vier Treffern gemeinsam mit dem Langzeitverletzten Joel Zwarts erfolgreichster Löwen-Torschütze, plagte sich zuletzt mit muskulären Problemen herum.

Mit Abwehrspieler Leroy Kwadwo und Mittelfeldstratege Marlon Frey gehören zwei Spieler, die in der letzten Saison noch beim MSV Duisburg unter Vertrag standen, dem Aufgebot der Gastgeber an. Kwadwo bestritt bislang 15 Partien für 1860, Frey kommt auf 13 Einsätze.

MSV Duisburg siegte zuletzt 2020 bei den Löwen

Das Hinspiel verlor der MSV Duisburg am 19. August daheim mit 0:3. Joel Zwarts (2) und Manfred Starke erzielten die Treffer. MSV-Neuzugang Thomas Pledl zog sich in dieser Partie früh seine Schulterverletzung zu. Bei den Löwen gewannen die Zebras zuletzt am 31. Oktober 2020. Beim 2:0-Sieg trafen Lukas Scepanik und Tobias Fleckstein. Auswärts gelangen den Meiderichern bei 1860 erst vier Siege. 18 Partien gingen an 1860. Neun Spiele endeten mit einem Remis.

