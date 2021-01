MSV Duisburg kassiert nächsten Rückschlag: 1:2 gegen Rostock

Duisburg. Rückschlag im Abstiegskampf der 3. Liga. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock setzt der MSV Duisburg auf seine Neuzugänge - und verliert dennoch.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg startete mit einer Niederlage in die Rückrunde. Die Zebras verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock mit 1:2 (1:2). Der MSV war mit einer kräftig umgekrempelten Mannschaft am Ball – es reichte nicht für einen Erfolg.

MSV-Trainer Gino Lettieri ging „all in“ und brachte mit dem kurz vor Spielbeginn verpflichteten Innenverteidiger Stefan Velkov und den Mittelfeldspielern Marlon Frey und Federico Palacios alle Neuzugänge. Insgesamt nahm der Trainer gegenüber der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg sieben Änderungen vor. Kapitän Moritz Stoppelkamp und Torschütze Ahmet Engin saßen auf der Bank. Die Kapitänsbinde trug Arne Sicker.

Der MSV legte in der neuen Formation im Spiel einen Fehlstart hin. Schon in der fünften Minute gingen die Gäste in Führung. Manuel Farrona Pulido traf in Anschluss an eine Neidhart-Flanke und einem „Block“ von John Verhoek zum 0:1. Stefan Velkov hätte drei Minuten später ausgleichen können, doch der Bulgare kam im Rostocker Strafraum einen Schritt zu spät. Ähnlich erging es Julian Hettwer in der 22. Minute, als er eine scharfe Hereingabe von Wilson Kamavuaka

MSV-Kapitän Arne Sicker verkürzt per Handelfmeter

In der 29. Minute legte Hansa Rostock nach. Arne Sicker verlor den Ball im Mittelfeld, Nico Neidhart leitete den Konter ein und setzte erneut Manuel Farrona in Szene. Niemand fühlte sich für den Deutsch-Spanier zuständig, der mit einem satten Linksschuss seinen zweiten Treffer erzielte.

Dem MSV gelang jedoch flott der Anschluss. Arne Sicker verkürzte per Handelfmeter in der 34. Minute auf 1:2. Der MSV war zurück im Geschäft und machte Druck. In der 42. Minute fasste sich Max Sauer auf der rechten Seite ein Herz und versuchte es mit einem Distanzschuss, der das Tor aber verfehlte.

Zur zweiten Halbzeit brachte Gino Lettieri Ahmet Engin für Tobias Fleckstein. Marlon Frey rückte in die Mittelfeldzentrale, Engin spielte auf seiner angespannten Position auf dem rechten Flügel. Der MSV stand nun besser als im ersten Durchgang, hatte aber Probleme, den Gegner nachhaltig unter Druck zu setzen. Die erste Chance verbuchte Julian Hettwer, der aber über das Tor köpfte (55.).

In der Schlussphase Chancen auf beiden Seiten

In der 59. Minute kam Darius Ghindovean für Debütant Marlon Frey. Julian Hettwer kam in der 66. Minute zu einer weiteren Kopfballchance, doch der 17-Jährige verpasste den Ball knapp. In der 73. Minute brachte Lettieri – mit dem Rückrundenstart sind fünf Wechsel erlaubt – mit Moritz Stoppelkamp und Leroy-Jacques Mickels zwei frische Offensivkräfte.

Ahmet Engin scheiterte in der 79. Minute aus 13 Metern an Hansa-Keeper Markus Kolke. Auf der Gegenseite verpasste Jan Lohmannsröben aus kurzer Distanz knapp das 1:3. (81.). Beim MSV setzte sich Moritz Stoppelkamp auf der linken Seite durch, Kolke klärte aber zur Ecke. Der MSV machte weiter Druck – allerdings ohne Erfolg.

Weiter geht es für die Zebras bereits am Dienstag. Dann steht um 19 Uhr das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau auf dem Programm. Linksverteidiger Arne Sicker wird dann fehlen. Er kassierte seine fünfte gelbe Karte und ist gesperrt.