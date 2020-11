Die Medienabteilung des MSV Duisburg wurde von der Entwicklung selbst überrascht. Am Dienstagmorgen, nach der dritten Heimniederlage in Folge, gab der Fußball-Drittligist die Trennung von Trainer Torsten Lieberknecht bekannt. Das Spielerinterview musste abgesagt werden, der Auftritt von Orhan Ademi in den sozialen Medien wurde gecancelt. Maßnahmen zur kontrollierten Eindämmung schlechter Nachrichten.

Ob Lieberknecht auch überrascht wurde, ist bislang nicht bekannt. Am Montagabend hatte der 47-Jährige noch routiniert die Pressefragen beantwortet. Hatte auf eine starke erste Halbzeit des Tabellen-17. und das „Sensationstor“ des wiedergenesenen Kapitäns Moritz Stoppelkamp verwiesen. Hatte sich bemüht, nicht Corona für das kontinuierliche Scheitern am eigenen Anspruch verantwortlich zu machen. Die Lichter in der MSV-Arena waren da längst aus. Ein Vorzeichen? Wer weiß das schon.

Co-Trainer betreuen MSV am Samstag in München

Sportdirektor Ivica Grlic verkündete am nächsten Morgen nach einem Treffen mit der Geschäftsführung und Lieberknecht: „Wir haben in dieser Saison auch nach acht Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden“, sagte der frühere Mittelfeldspieler des MSV, „die Ergebnisse stimmen nicht, und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können.“

Am Samstag bei Türkgücü München (14 Uhr) betreuen die Co-Trainer Marvin Compper, Sven Beuckert und Branimir Bajic das Team. Co-Trainer Philipp Klug ist in Quarantäne. Ein Lieberknecht-Nachfolger könnte erst danach präsentiert werden, da zwei negative Corona-Tests erforderlich sind, bevor er auf die Spieler treffen darf.

Schiele soll den MSV in ruhiges Fahrwasser bringen

Wahrscheinlich wird dann Michael Schiele vorgestellt. Der 42-Jährige, der mit den Würzburger Kickers den Aufstieg in die Dritte Liga schaffte und nach nur zwei Spieltagen abgesetzt wurde, gilt als heißer Kandidat. Der Ex-Profi kennt die Dritte Liga, steht allerdings noch bei den Bayern unter Vertrag. Auf Nachfrage hält sich der gebürtige Heidenheimer bedeckt: „Ich möchte mich dazu nicht äußern.“ Dementi klingen anders. Grlic wollte nichts sagen, räumte aber ein, dass für den bevorzugten Kandidaten die 3. Liga kein Neuland sei. Der neue Trainer solle das Team in jedem Fall „in ruhige Fahrwasser führen“.

Da ist er wieder, der Wunsch nach Ruhe beim MSV. Nach dem verpassten Aufstieg bekam Lieberknecht das Vertrauen, die Mission Wiederaufstieg zum zweiten Mal anzugehen. Gegen Uerdingen patzte der MSV schwer, Lieberknecht wackelte. Doch mit einem Sieg bei 1860 München überraschte er die Verantwortlichen. Der, der Geduld mit der Mannschaft forderte, bekam selbst noch einmal Zeit. Bis Montagabend. Für Lieberknecht kam der Schlussstrich so schnell, dass er sich noch nicht von der Mannschaft verabschieden konnte.

Sportdirektor gerät unter Druck

Der 47-Jährige wollte die Quarantäne-Maßnahmen sowie die zweimonatige Pause des so wichtigen Kapitäns nicht ins Feld für die Bilanz führen und tat es dann doch bei seiner letzten Pressekonferenz als MSV-Trainer. „Der Kader ist nicht so, wie wir ihn uns vorgestellt haben“, sagte Lieberknecht am Montagabend. Für spielstarke Akteure wie Yassin Ben Balla und Lukas Daschner fand Grlic keinen Ersatz. Die fehlende Qualität im Kader wurde nun besonders deutlich, da dem MSV durch viele Coronafälle der Rhythmus entglitt. Sportdirektor Grlic gerät jetzt selbst in Bedrängnis.

Denn der Aufstieg wäre für den MSV Duisburg finanziell nötig. Den chronisch klammen Verein drückt ein Schuldenberg, der durch die Geisterspiele stetig wächst. „Ein Abstieg wäre eine Katastrophe. Das will ich mir gar nicht ausmalen“, sagt MSV-Legende Bernard Dietz. Den früheren Vorstand, dessen Position seit Monaten vakant ist, überrascht die Trainer-Entlassung, nicht aber die sportliche Misere. Der Klub habe einen großen Fehler gemacht, als er die U23 abmeldete, sagt der 72-Jährige. „Wenn ich dann höre, dass der MSV ein Ausbildungsverein ist, kann ich mir nur an den Kopf packen. Das ist Quatsch! Wir sind der MSV Duisburg und müssen doch nicht für andere Vereine ausbilden. Es ist einfach erschreckend, was da alles passiert.“