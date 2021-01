MSV Duisburg schlägt Lübeck - und gibt die Rote Laterne ab

Duisburg. Unter Interimstrainer Uwe Schubert feiert der MSV Duisburg einen wichtigen Sieg. Im Kellerduell gegen Lübeck gewinnen die Zebras mit 3:1.

Der Besen für den Übergang kehrte erfolgreich. Unter Interimstrainer Uwe Schubert gewann Fußball-Drittligist MSV Duisburg das Kellerduell mit Aufsteiger VfB Lübeck mit 3:1 (2:0). Der MSV übergab die rote Laterne an seine Gäste und kletterte auf den 19. Platz.

Uwe Schubert nahm zur1:3-Niederlage in Zwickau zwei Veränderungen vor. Darius Ghindovean und Joshua Bitter gehörten nicht der Startelf an, dafür waren Arne Sicker und Julian Hettwer von Beginn an dabei.

MSV-Fans unterstützten ihr Team per Hupkonzert

Das Stadion war – abgesehen von den Mitarbeitern und den Medienvertretern – wie gewohnt weitgehend leer, laut war es trotzdem. Vor der Arena unterstützten Fans das Team mit einem Hupkonzert, vor dem Anpfiff spielte de Stadionregie Fangesänge ein. Der zwölfte Mann war auf Distanz dabei – und das mit viel Leidenschaft. Da dürfte so manche Autobatterie gelitten haben.

Die Profis des MSV Duisburg freuen sich über den Führungstreffer gegen Lübeck. Foto: firo

Der VfB Lübeck setzte den ersten Nadelstich. In der vierten Minute rettete MSV-Torwart Leo Weinkauf gegen per Fußabwehr aus kurzer Distanz gegen Florian Riedel. Das war in der Anfangsphase indes die einzige Aktion, die die Zebras in Verlegenheit brachte. Das erste Ziel, wenig zuzulassen, erreichte der MSV.

Im Spiel nach vorne hatten die Gastgeber jedoch Anlaufschwierigkeiten. Der letzte Pass war das Problem. In der 26. Minute passte jedoch alles. Der MSV setzte Lübeck im Strafraum unter Druck, Moritz Stoppelkamp eroberte den entscheidenden Ball, Ahmet Engin bediente Arne Sicker, der den Ball aus halblinker Position zum 1:0 ins Netz knallte. Julian Hettwer, der sich in Zwickau als jüngster MSV-Torschütze seit Beginn der verlässlichen Statistik-Pflege im Meidericher Fußball-Geschichtsbuch verewigte, hätte fünf Minuten später auf 2:0 erhöhen können. Der 17-Jährige verfehlte das Tor in Anschluss an eine Ecke nur knapp.

Federico Palacios machte für den MSV Duisburg alles klar

In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit – unmittelbar vor dem Pausenpfiff – köpfte Dominik Schmidt nach einer Stoppelkamp-Ecke zum 2:0 ein.

In der zweiten Halbzeit übernahm Lübeck die Initiative. Trainer Rolf Landerl, der schon in der 41. Minute Marvin Thiel verletzungsbedingt auswechseln musste, brachte mit Sebastian Hertner und Ersin Zeher zwei frische Leute. In der 57. Minute kam Osarenren Okungbowa aus zwölf Metern zum Abschluss, doch Leo Weinkauf war auf dem Posten. Lübeck legte noch einmal nach, brachte mit Martin Röser und Niklas Hebisch neue Kräfte für die Offensive.

In der 63. Minute hätten die Duisburger alles klarmachen können. Der Konter lief über Federico Palacios, der Moritz Stoppelkamp in Szene setzte. Der Kapitän verzog den Schuss aus 17 Metern jedoch. In der 74. Minute setzten die Zebras dann aber den Deckel drauf und schlossen den Konter erfolgreich ab. Federico Palacios machte auf Zuspiel von Ahmet Engin alles klar. Der Lübecker Anschlusstreffer durch Osarenren Okungbowa war am Ende nur ein Schönheitsfleck.

Für den MSV stehen nun zwei Auswärtsspiele an. Am Montag, 8. Februar, spielen die Zebras beim 1. FC Saarbrücken. Am Samstag, 13. Februar, geht es zum Halleschen FC.