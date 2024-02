Fußball MSV Duisburg: So geht‘s zum und ins Stadion

Duisburg Infos zur Stadionlinie 945 der Duisburger Verkehrsgesellschaft, zur Parkplatzsituation und zum Ticketkauf für das Spiel des MSV gegen Regensburg.

Rund 10.000 Zuschauer erwartet der MSV am ungewohnten Sonntagabend, wenn um 19.30 Uhr der Drittliga-Tabellenführer SSV Jahn Regensburg zu Gast sein wird. Da es in Duisburg mehrere Baustellen gibt, rät die Polizei zu einer frühen Anreise. Das gilt umso mehr, da am Abend nicht nur Fußball gespielt wird. Um 18.30 Uhr bestreiten die Füchse Duisburg ein Eishockey-Heimspiel, zu dem viele Zuschauer erwartet werden.

So fährt die DVG

Wie gewohnt setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft die Sportlinie 945 ein. Das sind die Abfahrtzeiten Richtung MSV-Arena:

• ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 17.36, 17.46, 17.56 Uhr

• ab „Bergstraße“ um 17.41, 17.51 und 18.01 Uhr

• ab „Meiderich Bahnhof“ ab 17.45 bis 18.10 Uhr alle fünf Minuten

• ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 18.20 und 18.35 Uhr

• ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 17.28 bis 17.53 Uhr alle fünf Minuten

• ab „Duisburg Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.45 bis 19.05 Uhr alle fünf Minuten

• ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 18.03 Uhr

Mehr zum Thema

Nach Spielende stehen die Busse zur Rückreise bereit. Ein Tagesticket (freilich im Vorverkauf erworben) oder eine Dauerkarte dient als Fahrschein. Wer eine Karte an der Abendkasse kauft, kann diese für die Rückfahrt nutzen.

Kartenbestellungen sind via Telefon unter 01806 19 02 03 (20 Cent pro Anruf aus allen Netzen) sowie online bei Eventim möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg