Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg betrauert den Tod eines verdienten Abwehrspielers. Dieter "Pitter" Danzberg ist am Samstag verstorben.

MSV Duisburg trauert um Vizemeister Dieter "Pitter" Danzberg

Auf seinem Twitter-Account hat der MSV Duisburg mitgeteilt, dass Dieter "Pitter" Danzberg am Samstag im Alter von 79 Jahren verstorben ist. "Das MSV-Jahr geht traurig zu Ende. Mit Pitter Danzberg ist heute wieder ein Meidericher Vizemeister verstorben. Wir trauern mit seiner Familie und Freunden. Ach Peter, mach's gut!", schreiben die Zebras.

Das #MSV-Jahr geht traurig zu Ende. Mit Pitter #Danzberg ist heute wieder ein #Meidericher Vizemeister verstorben: Der Mann, der die #Zebras im Frühjahr '63 überhaupt erst in die #Bundesliga schoss. Wir trauern mit seiner Familie & Freunden. Ach Peter! Mach’s gut#Gemeinsam1902 pic.twitter.com/L24uGXtpEN — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) December 28, 2019

Danzberg wurde in Duisburg geboren und durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Meidericher. Mit der A-Jugend der Zebras wurde er 1959 Westdeutscher Meister. Ein Jahr später wurde er Profi. Im Jahr 1963 führte der Abwehrspieler die Duisburger mit seinen entscheidenden Toren in den Spielen gegen Viktoria Köln (3:2) und im Stadtderby gegen Hamborn 07 (2:1) in die neu gegründete Bundesliga. Gegen Hamborn traf er in der 90. Minute zum Sieg. Im ersten Bundesligajahr wurde Danzberg mit den Meiderichern Vizemeister. Ein großer Erfolg.

Wie Danzberg Franz Beckenbauer zum Start seiner Karriere verhalf

Zur Saison 1965/66 wechselte er zum FC Bayern München. Dort brachte eine Rote Karte im Derby gegen 1860 München seine Karriere ins Stocken. Danzberg wurde für acht Spiele gesperrt. Seine Position in der Mannschaft übernahm der junge Nachwuchsspieler Franz Beckenbauer. Es war der Startschuss einer Weltkarriere. "Durch mich ist der Kaiser erst groß geworden", hat Danzberg nach seiner eigenen Laufbahn immer wieder mit einem Schmunzeln betont.

Drei Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen

In München spielte der gebürtige Duisburger nur eine Saison, der Kontakt zu Beckenbauer riss jedoch nie ab. Diese Verbindung nutzte er später, um seinem MSV zu helfen. So konnte Danzberg einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Beckenbauers Bayern dem MSV Duisburg in den 80er Jahren in finanzieller Not unterstützten.

Seine Karriere setzte er bei Rot-Weiß Oberhausen (1966-1969), beim Freiburger FC (1969-1970) und Eintracht Gelsenkirchen (1970-1971) fort. 1971 beendete er seine aktive Laufbahn.

2009 erkrankte Dieter Danzberg an Alzheimer. 2012 zog er in ein Pflegeheim in Dorsten, wo er bis zu seinem Tod lebte.