MSV Duisburg: U19-Trainer Vural übernimmt vorerst die Profis

Duisburg. Interimslösung beim MSV Duisburg: U19-Trainer Engin Vural coacht den MSV im Spiel bei Viktoria Köln. Unterstützt wird er von Branimir Bajic.

Nach der Trennung von Trainer Torsten Ziegner am Samstag gibt es beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg eine Interimslösung. Im Spiel bei Viktoria Köln (Samstag) sind U19-Trainer Engin Vural und MSV-Legende Branimir Bajic für die Profis zuständig.

"Engin hat sich sofort bereit erklärt, zu unterstützen und den MSV in dieser Situation auf die wichtigen Begegnung in Köln vorzubereiten. Wir haben uns darauf verständigt, jetzt nicht über Laufzeiten zu sprechen, sondern kurzfristig den Erfolg zurück holen zu wollen", heißt es in einer am Montagnachmittag auf der Internetseite der Zebras veröffentlichten Mitteilung.

MSV Duisburg: Engin Viral seit 2010 bei den Zebras

Vural ist seit 2010 im Nachwuchs der Zebras tätig, trainierte die U17 (2014 bis 2016) und seit 2016 die U19. "Der erfolgreiche U19-Trainer hat sich die Aufgabe bei den Profis durch seine Konstanz in der U19-Bundesliga hart erarbeitet. Engin kennt bereits einige Spieler des Teams und ist für seinen vertrauensvollen Umgang und sein vorbildliches Engagement bekannt", heißt es in der MSV-Mitteilung. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg