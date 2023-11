MSV Duisburg: Warum Michael Preetz nicht der Richtige wäre

Das tut aus Duisburger Sicht doppelt weh. Während die Zebras als Tabellenletzter am Abgrund stehen, träumt der große Rivale Rot-Weiss Essen als Tabellendritter vom Aufstieg. Beides hat seine Gründe. Deswegen gibt es in der neuen Folge die volle Ladung dritte Liga. Unsere Experten, Martin Herms und Christian Brausch, analysieren zusammen mit Moderator Timo Düngen die aktuelle Lage bei Rot-Weiss Essen und beim MSV Duisburg. Viel Spaß!

Essen. Dem MSV Duisburg droht der Absturz in die Regionalliga. Ein neuer Sportchef soll helfen. Darüber diskutieren wir im Podcast fußball inside.

Der MSV Duisburg wandelt in der 3. Liga am Abgrund. Nach 14 Spielen sind die Meidericher mit nur acht Punkten Tabellenletzter. Es droht der Abstieg in die Regionalliga West. Um dieses düstere Szenario zu vermeiden, müssen in der Winterpause neue Spieler verpflichtet werden, denn die Qualität des aktuellen Kaders scheint nicht auszureichen, um die Klasse zu erhalten.

Doch wer soll die neuen Spieler nach Duisburg locken? Nach dem Rauswurf von Sportdirektor Ralf Heskamp hat Chefscout Chris Schmoldt die Rolle des Sportchefs interimsweise übernommen. Nach Informationen dieser Redaktion soll in Kürze ein neuer Mann geholt werden, der sowohl Strahlkraft als auch einen Duisburger Bezug besitzen soll. Wunschkandidat des MSV Duisburg ist Michael Preetz. Der ehemalige Nationalspieler war bis 2021 Manager bei Hertha BSC und spielte von 1992 bis 1994 für den MSV.

Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg: Zwischen Himmel und Hölle

Doch ist Preetz der Mann, den der MSV jetzt braucht, um die Wende bei den Zebras einzuleiten? Ganz klar „Nein“, glauben unsere Experten Christian Brausch und Martin Herms. Gemeinsam mit Moderator Timo Düngen diskutieren beide Redakteure in unserem Podcast „fußball inside“ ab Minute 24 über die Krise beim MSV Duisburg und zuvor über den Höhenflug des Lokalrivalen Rot-Weiss Essen. Viel Spaß beim Reinhören!

