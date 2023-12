MSV Duisburg: Was jetzt Mut für den Abstiegskampf macht

Ruhige Weihnachten können Borussia Dortmund und der MSV Duisburg nicht feiern - sie müssen sich im Jahr 2024 verbessern, um ihre Ziele Champions-League-Qualifikation (BVB) und Klassenerhalt (MSV) zu erreichen. Während sich der BVB nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg in Folge in der Krise befindet, sieht der MSV in der 3. Liga nach dem 4:2 über Freiburg II wieder Licht. Woran liegt es, dass der BVB aktuell keine guten Ergebnisse erzielt? Was macht den Zebras Mut für den Abstiegskampf? BVB-Reporter Christian Woop und MSV-Reporter Dirk Retzlaff diskutieren zusammen mit Moderator Andreas Ernst darüber. Viel Spaß!

Ruhige Weihnachten können Borussia Dortmund und der MSV Duisburg nicht feiern - sie müssen sich im Jahr 2024 verbessern, um ihre Ziele Champions-League-Qualifikation (BVB) und Klassenerhalt (MSV) zu erreichen. Während sich der BVB nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg in Folge in der Krise befindet, sieht der MSV in der 3. Liga nach dem 4:2 über Freiburg II wieder Licht.

Woran liegt es, dass der BVB aktuell keine guten Ergebnisse erzielt? Was macht den Zebras Mut für den Abstiegskampf? BVB-Reporter Christian Woop und MSV-Reporter Dirk Retzlaff diskutieren zusammen mit Moderator Andreas Ernst darüber.

