MSV Duisburg - Würzburg live im Free-TV und Live-Stream: So geht’s

Duisburg Der MSV Duisburg trifft in der 3. Liga auf die Würzburger Kickers. Wir erklären, wie Sie das Spiel im Free-TV sehen können.

In Meiderich geht es am Samstag weiter im Kampf um den Aufstieg. Um 14.00 Uhr trifft der MSV Duisburg in der 3. Liga auf die Würzburger Kickers. In Deutschlands dritthöchster Spielklasse ist es bereits der 32. Spieltag – wir befinden uns also mitten im Saisonendspurt.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers live im Free-TV und Live-Stream sehen können. Außerdem informieren wir Sie über Möglichkeiten eines Live-Tickers zum Spiel.

MSV Duisburg gegen Würzburg: Anstoß, Stadion, Datum

Begegnung: MSV Duisburg – Würzburger Kickers

Datum: 13.06.2020

13.06.2020 Anstoß : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Wettbewerb: 3. Liga, Saison 2019/20, 32. Spieltag

MSV Duisburg gegen Würzburg im Free-TV sehen – so geht’s

Gute Nachrichten für alle Fans des MSV Duisburg und der Würzburger Kickers. Das Drittligaspiel wird live im TV übertragen. Wie alle Spiele der 3. Liga wird es natürlich beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zu sehen sein. Zusätzlich aber auch im Free-TV.

Die Mannschaft des MSV Duisburg beim Jubel über einen Treffer Foto: Getty

Denn nicht nur die Telekom mit ihrem Magenta-TV, sondern auch die öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben Übertragungsrechte für zahlreiche Spiele der 3. Liga. Deshalb werden im Verlauf der Saison 2019/20 insgesamt 86 Partien auch im Free-TV, auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu sehen sein. Eins von ihnen ist MSV Duisburg gegen die Würzburger Kickers.

Der WDR überträgt ab 14.00 Uhr live aus der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Alle Informationen über Magenta Sport und dessen Pakete finden Sie hier.

MSV Duisburg gegen Würzburg im Live-Stream sehen – so geht’s

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers wird nicht nur im TV, sondern auch im Live-Stream übertragen. Dafür gibt es sogar direkt zwei Anlaufstellen. Eine kostenfreie und eine kostenpflichtige.

Lukas Daschner vom MSV Duisburg bejubelt seinen Treffer gegen Chemnitz. Foto: firo

Ein Abo brauchen Sie, wenn Sie den Live-Stream von Magenta Sport schauen möchten. Mit Magenta Sport können Sie zwar alle Spiele der 3. Liga live sehen, müssen dafür allerdings mindestens 4,95 Euro (als Telekom-Kunde) oder sogar 9,95 Euro (als Nicht-Telekom-Kunde) zahlen.

Gratis ist hingegen der Live-Stream des WDR, denn über die Homepage der ARD-Mediathek können Sie das komplette Programm aller öffentlich-rechtlichen Sender parallel auch live im Internet schauen. Am Samstag bedeutet das: Ab 14.00 Uhr zeigt der WDR einen Live-Stream des Drittligaspiels zwischen Duisburg und Würzburg.

MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers im Live-Ticker verfolgen

Alle Fans, die das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers nicht live schauen können, ist ein Live-Ticker ans Herz gelegt. Auch wir von Funke Sport bieten einen solchen Ticker auf unseren Homepages an (waz.de/sport, nrz.de/sport, wp.de/sport).

Siegtorschütze gegen Chemnitz: MSV Duisburgs Kapitän Moritz Stoppelkamp. Foto: firo

Neben ständigen Aktualisierungen bei Treffern, Auswechslungen, Großchancen oder sonstigen Highlights werden Sie dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um den MSV und die Kickers versorgt.

Hier geht's zum Live-Ticker.