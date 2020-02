MSV Duisburg zeigt Angst vor der eigenen Courage in Zwickau

War das ein Ablenkungsmanöver von Thorsten Lieberknecht? Der Trainer des MSV Duisburg deutete am Sonntag das 0:1 beim FSV Zwickau als gescheiterten Stresstest um. Seine junge Mannschaft habe bei der Niederlage irgendwie Angst vor der eigenen Courage bekommen. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hätte die Konkurrenz mit einem Sieg hinter sich lassen können. Damit sei das Team mental überfordert gewesen, so der Coach. Das veranlasste zur Selbstkritik. „Wir müssen die Mannschaft auf solche Situationen besser vorbereiten“, meine Lieberknecht.

Diese Beschreibung einer sehr unnötigen Niederlage in Zwickau verstellt – vielleicht mit Absicht – den Blick auf die ernsteren Mängel. Zum einen: Die Zebras haben mit einem mittleren Achsschaden zu kämpfen. Zum anderen: Der Umgang mit dem ruhenden Ball lässt Wünsche offen. Die ziellos geflankten Ecken und Freistöße sind so schneidig wie das Messer in einem Kinderbesteck.

An den Nerven kann es beim MSV Duisburg nicht liegen

Aber der Reihe nach. Zunächst zur nervösen Mannschaft: Da lohnt ein Blick aufs Personal vom Sonntag. Torhüter Leo Weinkauf verschätzte sich zwar bei der Ecke zum Tor. Das hatte aber nichts mit den Ergebnissen von Ingolstadt(0:1) und Unterhaching (1:1) zu tun. Das Zusammenspiel von der Abwehrreihe und Torwart bei Ecken wirkt schon länger nicht ganz abgestimmt. Die Viererkette mit Joshua Bitter, Lukas Boeder, Vincent Gembalies und dem vom Trainer selbst gelobten Arne Sicker machte in Zwickau einen soliden Job.

Tim Albutat als Sechser ist mit 27 Jahren nicht jung. Ahmet Engin spielte, was er immer spielt, und war noch die aktivste Offensivkraft. Vincent Vermeij kam gar nicht in die Verlegenheit, Nerven zu zeigen. Niemand servierte fachgerecht für den Stürmer.

Bleiben übrig: Lukas Daschner, der aus anderen Gründen nicht mehr fest zur Startelf gehört, und Arnold Budimbu. Letzter möglicher Zitterrochen wäre dann Yassin Ben Balla. Will man dem Sechser wirklich allein die Verantwortung aufdrücken?

Bedröppelte Zebras: die Duisburger Mannschaft nach der Niederlage in Zwickau vor der Gästetribüne. Foto: via www.imago-images.de / imago images/MaBoSport

Viel eher fällt auf, dass der MSV nicht erst seit Zwickau nur selten den rechten Schwung aufs Parkett bringt. Ahmet Engin beschrieb das gegen Braunschweig damit, dass man sich schwer tue, in Führung zu gehen. Das gelang nach dem Jahreswechsel nur gegen Münster. Da gewann der MSV 4:1. Was zudem in den Blick gerät: Lieberknecht musste gegen Braunschweig damit hadern, dass seine Mannschaft keine Lösungen gegen einen tief stehenden Gegner fand. Gegen Zwickau hätte er sich mehr Miteinander im Zusammenspiel gewünscht. Lukas Boeder sagte es so: „Wir konnten unser Spiel nicht durchdrücken.“

Vier Spieler erzielten 25 Tore für den MSV Duisburg

Der Coach sieht die Probleme offenbar nicht erst seit Sonntag und sucht nach Lösungen: Lieberknecht schraubt immer aufs Neue an seiner Dreierachse hinter der einzigen Spitze herum. Zu Beginn der Saison bildeten Moritz Stoppelkamp, Lukas Daschner und Connor Krempicki das Dreigestirn. Nach der Verletzung von Krempicki rückte Leroy-Jacques Mickels in diese Kette. Diese vier Spieler erzielten 25 der 47 MSV-Treffer.

Nach dem 3:2 gegen Bayern II begannen die Umbauten. Seither wechselte die Besetzung des Dreierverbunds von Spieltag zu Spieltag. Neue Männer für die Positionen waren Lukas Scepanik, Ahmet Engin und zuletzt Arnold Budimbu. Als Grund für die Umstellungen verwies der Trainer darauf, dass die Leistungsdichte sich erhöht habe. Es gibt also mehr Alternativen. Ahmet Engin hat sich als Gewinner der Wintervorbereitung ins Team gespielt und dieses Vertrauen mit vier Treffern gerechtfertigt.

MSV Duisburg hat Schwächen bei den Standards

Die Bankdrücker haben an Qualität gewonnen. Zugleich fallen aber die Formschwächen der Leistungsträger auf: Lukas Daschner muss durch ein Tief, das junge Spieler schon mal quält. Der Publikumsliebling schoss sieben seiner acht Tore in den ersten 14 Spielen. Leroy-Jacques Mickels zahlt gerade für den Sprung von der fünften in die dritte Liga den Tribut. Mickels traf zuletzt am 14. Spieltag und ließ gegen Münster und Zwickau große Möglichkeiten aus. Solche Pausen kommen vor.

Moritz Stoppelkamp ist und bleibt die Seele des Spiels, hat aber an Torgefahr eingebüßt. In den ersten 13 Spielen gelangen dem Kapitän elf Tore. In den neun weiteren Partien zwei, davon der Elfmeter gegen Ingolstadt.

Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss deshalb schon mal ein Standard her. Nicht beim MSV: Von den 47 Toren gelangen nur vier nach Standards. Keine Mannschaft ist da schwächer in der Liga. Nur einmal traf der MSV in 24 Spielen nach einer Ecke. Zum Vergleich: In den vier Spielen nach der Winterpause kassierte der MSV bereits drei Tore nach Standards, davon zwei nach einer Ecke. Hier könnten sich zusätzliche Übungsnachmittage lohnen.

Echter Stresstest für den MSV gegen Waldhof Mannheim

Die Qualität der Liga erlaubt dem Trainer in Ruhe, die Stellschrauben zu drehen. Die Konkurrenz patzt gerne mit. Das Zebra hält die Spitze. Am Samstag im Spiel gegen Waldhof freilich reicht dann der Hinweis, mit einem Unentschieden die Konkurrenz auf Abstand gehalten zu haben, nicht mehr. Gegen den Tabellenvierten Waldhof Mannheim erwartet den MSV Duisburg kein eingebildeter, sondern ein echter Stresstest. Trainer Lieberknecht und sein Team können die jungen Spieler schon mal darauf vorbereiten.