MSV Duisburg: Ziegner watscht Mai, Esswein und Köpke ab

Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg, war nach der Niederlage in Regensburg geladen.

Regensburg. Dicke Luft beim MSV Duisburg nach der Pleite beim SSV Jahn Regensburg. Trainer Torsten Ziegner rechnete nach dem 1:2 mit drei Profis ab.

Torsten Ziegner, der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, tat sich schwer, die 1:2-Niederlage seiner Zebras vor 8630 Zuschauern im Stadion des Zweitliga-Absteigers Jahn Regensburg zu erklären. Seine Mannschaft habe, so der Coach, gar nicht so viel falsch gemacht. Ziegner sagte im Pressegespräch: „Es ist für mich heute total schwer zu akzeptieren, dass Spiel verloren zu haben. Es war ein vernünftiges Auswärtsspiel. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist in Ordnung.“