MSV Duisburgs Trainer Ziegner lobt: "Sind auf dem richtigen Weg"

Osnabrück. Zum Drittliga-Auftakt unterliegt der MSV Duisburg mit 0:1 beim VfL Osnabrück. Trainer Torsten Ziegner war dennoch nicht unzufrieden.

MSV-Legende Bernard Dietz atmete an der Bremer Brücke kräftig durch, der Europameister von 1980 war frustriert. „So ein Tor machst du nur einmal im Leben“, kommentierte der 74-Jährige das Tor des Tages, das dem VfL Osnabrück den 1:0-Erfolg über den MSV Duisburg zum Auftakt der 3. Fußball-Liga bescherte. Mit einem Treffer aus 25 Metern traf Sven Köhler für die Niedersachsen zum Sieg. MSV-Trainer Torsten Ziegner sprach von einem „Sonntagschuss“, VfL-Coach Daniel Scherning von einem „Traumtor“. Zuvor hatte der MSV das 0:0 tapfer verteidigt und selbst versucht, durch Nadelstiche erfolgreich zu sein.

„Wir haben gut gespielt. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, befand Bernard Dietz nach der Partie. Auch MSV-Präsident Ingo Wald trauerte einem Teilerfolg nach. „Ich hätte das 0:0 gerne mitgenommen“, sagte der 64-Jährige. „Auch für den Kopf wäre es wichtig gewesen“, befand der Vereinschef.

MSV Duisburg beklagt mehrere Ausfälle

Dass die Mannschaft mit dieser Niederlage in alte Muster zurückfallen könnte und ins Tal der Tränen einkehren könnte, glaubt Torsten Ziegner nicht. „Wir werden wieder aufstehen“, kündigte der 44-Jährige an. Der Coach lobte seine Mannschaft für ihren Einsatz und ihren Kampf in einem „rassigen Eröffnungsspiel“: „Wir haben uns als Mannschaft reingehauen. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Ziegner räumte allerdings ein, dass der Osnabrücker Sieg „nicht unverdient“ sei. Der Druck der Gastgeber wurde mit zunehmender Spieldauer immer größer.

Die Niederlage wollte Ziegner nicht an den kurzfristigen Ausfällen festmachen: „Das darf keine Entschuldigung sein.“ Die Spieler Marvin Knoll, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Rudolf Ndualu hätten sich vor dem Abschlusstraining mit Erkältungssymptomen abgemeldet. Ob es sich in Einzelfällen um Corona-Infektionen handeln könnte, konnte Torsten Ziegner am späten Freitagabend noch nicht einschätzen.

