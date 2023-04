MSV-Gala in Bayreuth: Duisburg beseitigt alle Zweifel

Bayreuth. Niklas Kölle ist mit zwei Treffern beim 4:0 des MSV Duisburg bei der abstiegsbedrohten SpVgg Bayreuth Mann des Tages. Der Sieg gibt Sicherheit.

Damit dürfte Fußball-Drittligist MSV Duisburg den Klassenerhalt eingetütet haben. Die Zebras siegten am Samstag vor 4129 Zuschauern im Hans-Walter-Wild-Stadion bei der SpVgg Bayreuth mit 4:0 (1:0). Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung der Zebras auf die Abstiegsränge elf Punkte. Allerdings legt der VfB Oldenburg am Sonntag mit der Partie bei Rot-Weiss Essen noch nach. Die MSV-Fans sangen nach der Partie: „Oh, wie ist das schön.“

Die Fans des MSV Duisburg hatten in Bayreuth allen Grund zu feiern. Foto: Firo

MSV-Trainer Torsten Ziegner veränderte die Startaufstellung auf sechs Positionen – und das nicht nur freiwillig. Abwehrchef Sebastian Mai, der die Reise in die fränkische Schweiz mit angetreten hatte, fiel mit einer Oberschenkelverletzung aus und wird auch in den nächsten Partien voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Für Mai kam Tobias Fleckstein ins Team, für Marvin Senger rückte Leroy Kwadwo in die Startelf. Außerdem waren Joshua Bitter (für Rolf Feltscher), Marvin Knoll (für Marvin Bakalorz), Niclas Stierlin (für Caspar Jander) und Benjamin Girth (für Julian Hettwer) neu im Team.

Kölle ebnet mit zwei Toren Weg zum Sieg für MSV Duisburg

Der MSV begann forsch, Niklas Kölle verbuchte in der zweiten Minute den ersten Abschluss. Eine Minute später jubelten die Gastgeber in Anschluss an einen Freistoß, doch Schiedsrichter Alexander Sather verdarb den Bayreuthern die Freude. Er hatte den Ball noch nicht freigegeben. Gegen das Duisburger Führungstor in der siebten Minute sprach dann aber nichts. Niklas Kölle traf nach einem schönen Zuspiel von Marvin Ajani aus vier Metern zum Duisburger 1:0.

In der 16. Minute sorgten die Bayreuther wieder für Gefahr. Baran Mogultay verlor ein Laufduell auf der Außenbahn und konnte ein Zuspiel ins Zentrum nicht verhindern. Markus Ziereis kam zum Abschluss, setzte den Ball aber über das Duisburger Tor. Insgesamt kam von Bayreuth aber zu wenig. Die „Oldschdod“ leistete sich eine hohe Fehlerquote, agierte phasenweise wie ein Absteiger.

In der 38. Minute wartete der MSV mit einer schönen Kombination, eingeleitet mit einem langen Pass von Joshua Bitter, auf. Marvin Ajani schoss knapp über das Tor. Eine Minute später scheiterte auf der Gegenseite Felix Weber nach einem Eckball per Kopf.

In der 40. Minute wollte Niklas Kölle sein zweites Tor erzielen, scheiterte jedoch am Bayreuther Keeper Luca Petzold. Der Pass zum besser postierten Benjamin Girth wäre die bessere Idee gewesen.

Jander mit Traumpass auf Hettwer beim dritten Duisburger Tor

Zur zweiten Halbzeit wechselte Torsten Ziegner das defensive Mittelfeld aus. Marvin Bakalorz und Caspar Jander kamen für Marvin Knoll und Niclas Stierlin. In der 55. Minute machte Niklas Kölle dann doch sein zweites Ding. Der Flügelspieler schloss aus kurzer Distanz eine starke Kombination, die Caspar Jander eingeleitet hatte, das 2:0 für den MSV.

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg

In der 65. Minute war die Messe für Bayreuth gelesen. Caspar Jander schickte mit einem Traumpass Julian Hettwer auf die Reise. Der kurz zuvor eingewechselte Stürmer spielte Bayreuths Keeper Luca Petzold aus und schob zum 3:0 für den MSV ein. In der 75. Minute legten die Zebras noch einmal nach. Der eingewechselte Rolf Feltscher traf auf Zuspiel von Niklas Kölle zum 4:0. Die gut 600 Duisburger Schlachtenbummler feierten mit Gesängen.

Für den MSV Duisburg geht es am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue weiter. Die Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz und Marvin Ajani werden dann fehlen. Sie kassierten in Bayreuth ihre fünften gelben Karten und sind gesperrt.

SpVgg Bayeuth gegen MSV Duisburg. Der Live-Ticker zum Nachlesen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg