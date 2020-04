MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp: „Fußball verlernt man nicht“

Duisburg. Wie lebt ein Profi, der nicht im Team trainieren darf? Wie sieht sein neuer Alltag aus? Moritz Stoppelkamp, Kapitän des MSV Duisburg, gibt im Interview einen ausführlichen Einblick.

Moritz Stoppelkamp (33) bestritt sein bislang letztes Spiel mit dem MSV Duisburg am 6. März. Mehr als 12.000 Zuschauer sahen den 1:0-Heimsieg des Drittliga-Tabellenführers gegen den 1. FC Magdeburg. Wie so viele andere Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit wirkt auch diese Partie wie eine Erinnerung an eine andere Zeit. Der Spielbetrieb ruht aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Auch MSV-Kapitän Stoppelkamp muss sein Leben als Profifußballer komplett umstellen. Die Familie stärkt ihn.