MSV-Konkurrent Türkgücü München vor ungewisser Zukunft - Investor zieht sich zurück

München. Bei Türkgücü München sind die Feiertage alles andere als besinnlich. Investor Hasan Kivran zieht sich zurück.

Der Rückzug von Vereinspräsident und Investor Hasan Kivran sorgt beim Fußball-Drittligisten Türkgücü München, der in der selben Liga wie der MSV Duisburg spielt, zum Jahresende für erhebliche Unsicherheit. Der 54-Jährige, der den Verein in den vergangenen Jahren von der sechstklassigen Landesliga in den Profifußball führte, will seine Anteile an der Türkgücü Fußball GmbH verkaufen. Kivran hält 89 Prozent.

„Das Aus von Hasan Kivran können wir bestätigen“, sagte Pressesprecher Frederic von Moers am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der genaue Zeitpunkt des Rückzugs stehe allerdings noch nicht fest. Kivrans Anteile an der Türkgücü Fußball GmbH stünden zum Verkauf. Ob sich der 54-Jährige auch aus dem Amt des Vereinspräsidenten zurückziehen wird, sei aktuell noch nicht geklärt

Sportlich läuft es für den Aufsteiger Türkgücü

Nach einem 4:1 im Nachholspiel beim SV Meppen am Tag vor Heiligabend sieht es für Türkgücü sportlich mit Blick auf 2021 wieder positiv aus. Als Tabellenachter liegt der bislang so ambitionierte Aufsteiger nach 17 Spieltagen mit 24 Punkten - bei einer Partie weniger - nur drei Zähler hinter dem Tabellendritten TSV 1860 München.

Die 2. Liga galt bislang stets als Kivrans nächstes Ziel. In der Corona-Krise hat aber auch Türkgücü mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Trotzdem bleiben Fragen zu den Gründen und vor allem auch dem Zeitpunkt des angeblichen Rückzugs offen.

Türkgücü hat einen arg aufgeblähten Kader

Kivran war immer schon schwer zu durchschauen. Er taktiert gerne. Bei den Spielern dürften die angeblichen Rückzugspläne des Geldgebers für Verunsicherung sorgen. Im Januar sind aber auch Transfers und Wechsel wieder möglich. Und Türkgücü hat einen arg aufgeblähten Kader. (dpa)