MSV-Präsident Wald: „Wir sind schockiert und fassungslos“

Duisburg. Nach dem Rassismus-Eklat in Duisburg hoffen der MSV und der VfL Osnabrück auf ein Wiederholungsspiel. Wie wird der DFB entscheiden?

Rassismus-Skandal in der 3. Fußball-Liga: Schiedsrichter Nicolas Winter brach am Sonntag die Partie des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück nach gespielten 31 Minuten beim Stand von 0:0 ab. Nachdem ein Zuschauer VfL-Stürmer Aaron Opoku rassistisch angefeindet hatte, weigerten sich die Niedersachsen im Anschluss an eine rund 45-minütige Unterbrechung, weiterzuspielen. Im deutschen Profi-Fußball ist das ein Novum.