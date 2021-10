Pleite gegen Meppen: Krise des MSV Duisburg verschärft sich

Duisburg. Durch einen Fehler von MSV-Torwart Leo Weinkauf verlieren die Duisburger das Spiel gegen Meppen mit 0:1. Der Keeper stand zu weit vor dem Tor.

Die Krise des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg verschärft sich. Die Zebras verloren am Samstag vor 8217 Zuschauern ihr Heimspiel gegen den SV Meppen mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages resultierte aus dem Freistoßtor aus dem Mittelkreis. MSV-Torwart Leo Weinkauf hatte einen Blackout. Er stand zu weit vor dem Tor.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm gegenüber der 2:4-Niederlage bei Viktoria Köln in der Startaufstellung drei Veränderungen vor. Erwartungsgemäß kam Marvin Ajani für den gelbgesperrten Rolf Feltscher als Rechtsverteidigung zum Einsatz. Vincent Gembalies rückte für Stefan Velkov in die Innenverteidigung. Velkov gehörte nicht dem Kader an. Nach MSV-Angaben hat sich der Bulgare im Training eine Blessur am Knöchel zugezogen. Etwas überraschend kam Youngster Julian Hettwer zu seinem Startelf-Debüt. Er kam für den formschwachen Alaa Bakir ins Team. Darius Ghindovean war auch ein Kandidat für diese Position. Der Rumäne saß aber auf der Bank. Der MSV begann mit einem 4-4-2-System mit der Doppelspitze Hettwer/Ademi.

MSV-Torwart Leo Weinkauf erlebt Albtraum

Meppen feuerte schon nach 29 Sekunden einen Warnschuss ab. MSV-Keeper Leo Weinkauf faustete den Ball beim Distanzschuss von Luka Tankulic über die Latte. Die Zebras nahmen davon unbeeindruckt das Heft in die Hand. Trotzdem blieb der MSV anfällig. In der 15. Minute konterte Meppen nach einer Duisburger Ecke gefährlich, doch Vincent Gembalies bereinigte die Situation im letzten Moment. Fünf Minuten später brannte es im Meppener Strafraum, doch Orhan Ademi kam nach einer Ajani-Flanke zu spät an den Ball.

In der 21. Minute ging der SV Meppen in Führung – MSV-Torwart Leo Weinkauf erlebte zum zweiten Mal in dieser Saison einen Albtraum. Die Gäste erhielten einen Freistoß im Mittelkreis. Schiedsrichter Tom Bauer hatte den Ball schon freigegeben, doch Weinkauf dirigierte noch an der Strafraumgrenze seine Vorderleute. David Blacha hielt drauf und versenkte den Ball im Duisburger Netz. Weinkauf musste schon bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden im August einen ähnlichen Gegentreffer hinnehmen.

Viel Mühe, wenig Ertrag

Der Schreck saß, der MSV war in der Folgezeit von der Rolle. Marvi Ajani konnte erst in der 38. Minute mit einem Drehschuss über da Tor einen nennenswerten Abschluss verbuchen. Im Gegenzug rettete Weinkauf aus kurzer Distanz. Danach lag der Ball zwar im Duisburger Netz, Morgan Fassbender hatte aber aus dem Abseits heraus getroffen. In der 42. Minute war Weinkauf bei einem Tankulic-Schuss mit den Fäusten zur Stelle. Der Duisburger Keeper hatte seinen Blackout gut weggesteckt.

Dotchev wechselte in der Halbzeitpause doppelt. Alaa Bakir kam für Kolja Pusch, Niclas Stierlin für Marlon Frey. Die Zebras kehrten ins angestammte 4-5-1-System zurück. Julian Hettwer rückte auf den Flügel, Alaa Bakir übernahm die zentrale Position hinter der Spitze.

Der MSV mühte sich, brachte aber zunächst nichts Zwingendes zustande. In der 67. Minute folgte der nächste Doppelwechsel. Leroy Kwadwo kam für den gelb-rot-gefährdeten Niko Bretschneider. Julian Hettwer ging unter dem Applaus der Fans vom Platz, für ihn kam Darius Ghindovean. In der 79. Verbuchte der MSV den ersten Hochkaräter in der zweiten Halbzeit. Alaa Bakir setzte den Ball aus 15 Metern über das Tor. In der Nachspielzeit blockten die Meppener noch einen Ademi-Schuss im Strafraum ab.

Für den MSV geht es nach der Länderspielpause am Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr, mit der Partie beim FSV Zwickau weiter.

Hier geht es zum Live-Ticker MSV Duisburg - SV Meppen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg