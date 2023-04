Podcast: Die Telenovela beim MSV Duisburg - mit Lügen und Demontagen

Essen. Beim MSV Duisburg und Schalke 04 stehen wichtige Partien an. Abseits des Rasens gibt es Ärger - und Themen für unseren Podcast fußball inside.

Das Abstiegsgespenst geht um im Ruhrgebiet. In der Bundesliga kämpfen der VfL Bochum und der FC Schalke 04 bereits die gesamte Saison vorrangig um den Klassenerhalt. Doch auch in der 3. Liga muss sich der Blick bei Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg nach unten richten. Insbesondere beim MSV schrillen die Alarmglocken besonders laut, seit die Meidericher am vergangenen Wochenende ein Total-Desaster erlebten und gegen Konkurrent Borussia Dortmund II mit 0:5 untergingen. Dazu kommen Nebenkriegsschauplätze an der Wedau mit Blick auf den bisherigen Hauptsponsor Schauinsland-Reisen.

Auf Schalke geht der Blick Richtung Freitagabend (20.30 Uhr), wenn die Königsblauen als Schlusslicht den Vorletzten Hertha BSC empfangen. Schon die letzte Patrone im Abstiegskampf? Zuletzt verlor S04 wieder zweimal in Folge, der recht blutleere Auftritt beim 0:2 bei der TSG Hoffenheim sorgte auch intern für Ärger. Gegen Berlin zählen nur drei Punkte.

Über Schalke und den MSV Duisburg diskutieren wir in unserer neuen Folge des Podcasts "fussball inside". Moderator Nils Halberscheidt hat sich mit unserem Schalke-Reporter Andreas Ernst und MSV-Reporter Dirk Retzlaff unterhalten. Viel Spaß beim Reinhören!

