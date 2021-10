Podcast: MSV Duisburg - In dieser Konstellation gibt es kein Aufbruchsignal

Essen. Der MSV Duisburg hat turbulente Tage erlebt. Verein und Mitglieder diskutierten. Darüber sprechen wir in unserem Podcast fussball inside.

Am Dienstagabend trafen sich die Führung des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg mit seinen Mitgliedern, um über die aktuelle Lage zu sprechen. Es gab nach der Trainerentlassung in der Vorwoche viel Diskussionsstoff. Die Medien durften daran nicht teilhaben. Die Mitglieder des MSV Duisburg beschlossen

Die Aussprache, die Abstimmungen zur Entlastung und die Wahlen zum Verwaltungsrat gingen am späten Abend unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Dem umstrittenen Sportdirektor Ivica Grlic dürfte die Entscheidung gefallen haben. Er betrieb Medienschelte und sagte: „Man muss sich wehren.“ Der MSV Duisburg und seine Fans müssten sich stattdessen gegen Grlic wehren, betont Funke-Sport-Redakteur Martin Herms in in der neuen Ausgabe unseres Podcasts fußball inside. Gemeinsam mit MSV-Experte Dirk Retzlaff, BVB-Reporter Marian Laske und Moderator Timo Düngen wurde von Beginn an intensiv über die Lage beim MSV gesprochen.

MSV Duisburg: Was bleibt nach der Versammlung?

Der Verein bediene mit seinem Teilausschuss und seiner Argumentation das gefährliche Narrativ der "Lügenpresse". "Juristisch ist der Vorgang einwandfrei. Das ist gelebte Demokratie. Trotzdem ist es in der Geschichte des MSV Duisburg ein einmaliger Vorgang, der zu denken geben sollte."

Doch was bleibt nach der Mitgliederversammlung am Dienstag? Wie ist der MSV Duisburg aufgestellt? "Das ist die Kernfrage. Grundlegendes hat sich nicht geändert. Die Unzufriedenheit bleibt. Ein Aufbruchsignal war nicht zu vernehmen. In der aktuellen Konstellation wird der MSV dieses Signal aus meiner Sicht nicht liefern können.", sagt Retzlaff. Ivica Grlic bleibt weiter im Amt, einer neuer Trainer ist vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr, MagentaSport, WAZ-Live-Ticker) in Zwickau noch nicht gefunden. Nachwuchschef Uwe Schubert wird wie geplant auf der Bank sitzen.

Darüber hinaus sprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge auch über den BVB, den VfL Bochum und Schalke 04.

Hier geht es zu unserer neuen Folge. Viel Spaß beim Reinhören!

