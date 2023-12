Sascha Mölders über MSV Duisburg: Ohrfeige für alle Stürmer

Aue. Sascha Mölders, einst Stürmer in Diensten des MSV Duisburg, gibt vor dem Spiel bei Erzgebirge Aue seine Einschätzung zur Lage des MSV.

Der MSV Duisburg gerade spielt gegen Erzgebirge Aue. Nach sechs Spielen ohne Sieg gab es am vergangenen Wochenende gegen den VfB Lübeck nach langer Zeit wieder einen Sieg für den MSV. Der viel umjubelte Siegtreffer gelang Youngster Santiago Castaneda nach einem Standard in der Nachspielzeit. Damit gab der Traditionsklub die Rote Laterne an den VfB Lübeck ab und schöpfte Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. „Das war hoffentlich ein Befreiungsschlag“, sagte Ex-MSV-Profi Sascha Mölders, der beim übertragenden Sender MagentaSport seine Einschätzung zur derzeitigen Lage der Zebras gab.

„Es war so wichtig, irgendwie zu Hause zu gewinnen, da war mächtig Druck auf dem Kessel“, sagte Mölders. Die derzeitige Situation des Traditionsklubs sieht er als „ganz schwierig“ an. „Die Dritte Liga ist sehr ausgeglichen. Da ist es schwer, mal eben Punkte aufzuholen.“ Schwierig ist die Lage auch für MSV-Trainer Boris Schommers. Mölders: „Er hat ja schon schlecht angefangen mit dem Pokal-Aus gegen Uerdingen in seinem ersten Spiel. Wenn er jetzt nicht gegen Lübeck gewonnen hätte – dann wäre es ganz eng geworden für ihn.“

MSV Duisburg mit Problemen im Sturm

Eine Sache stört den 38-jährigen Mölders aber eklatant: Warum spielt beim MSV Sebastian Mai vorne? „Er ist ein Innenverteidiger“, meint Mölders. „Er hat das über die Jahre ja gut gemacht vorne. Aber da muss ein richtiger Stürmer rein wie ein Benjamin Girth.“

Girth oder Alexander Esswein sieht Mölders als gute Alternative vorne. „Schommers würde gut daran tun, diesen Spielern Selbstvertrauen zu geben, dann treffen sie auch wieder. Aber wenn vorne ein Innenverteidiger spielt – dann ist das eine Backpfeife für alle Stürmer.“

