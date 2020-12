Vermeij trifft beim 4:1 gegen Wiesbaden gleich drei Mal

Duisburg. Der MSV verschafft sich gegen Wehen Wiesbaden das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Duisburg verlässt vorübergehend den letzten Platz.

Der Knoten beim MSV Duisburg ist geplatzt: Der abstiegsbedrohte Drittligist hat die ersten drei Punkte im eigenen Stadion geholt. Stürmer Vincent Vermeij und Ahmet Engin erlösten die Duisburger beim 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Für Trainer Gino Lettieri war es der erste Sieg seit seiner Amtsübernahme vor einem Monat. Die vergangenen fünf Spiele unter dem Lieberknecht-Nachfolger hatte der MSV nicht gewonnen.

Vermeij kann gleich drei Mal jubeln

Der Knoten ist auch bei Vermeij geplatzt. Und wie! Sein letztes Tor hatte der MSV-Stürmer am Tag vor der Amtsübergabe an Lettieri erzielt (1:2 bei Türkgücü München). Gegen Wiesbaden jubelte der 25-Jährige jetzt gleich dreimal (19./47./74.). In der Schlussphase erhöhte Ahmet Engin auf 4:0 (77.). Michael Guthörl erzielte den Ehrentreffer (84.). Der MSV verlässt durch den ersten Heimsieg der Saison vorübergehend den letzten Tabellenplatz.

Schwierige Situation beim MSV - auch jenseits des Sports

Dabei waren die Vorzeichen vor dem Heimspiel alles andere als gut. Im Internet kursierten Falschmeldungen über einen Insolvenzantrag. Der Verein sah sich gezwungen, darauf zu reagieren. Vereinspräsident Ingo Wald sieht in dieser Option die letzte Möglichkeit. Er setzt auf Gespräche mit Sponsoren und den Verkauf von Anteilen. Spieler, Trainer und Betreuer erklärten sich bereits zu einem Gehaltsverzicht bereit.

Im Falle von Rückkehrer Gino Lettieri pocht der Verein auf Zeit. Die Bilanz des Trainers vor dem Wiesbaden-Spiel: Fünf Spiele, drei Unentschieden. Dem 53-Jährigen fehlte bislang das Patentrezept für die Krise. Bis Samstag.

Die kurzfristigen Ausfälle der Mittelfeldspieler Connor Krempicki und Lukas Scepanik zwangen Lettieri zu zwei Änderungen. Der 19 Jahre alte Darius Ghindovean bekam erneut das Vertrauen im Mittelfeld. In die Innenverteidigung rückte Dominik Schmidt auf.

Führungstreffer macht dem MSV Mut

Der MSV begann gegen die Hessen vielversprechend. Er kontrollierte das Spielgeschehen, leistete sich allerdings in der Offensive ungenaue Zuspiele. Echte Torchancen kamen nicht zustande. Bis zur 19. Minute: Ahmet Engin legte ab auf Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der 34-Jährige flankte scharf in den Strafraum, Wiesbadens Kapitän Sascha Mockenhaupt kam nicht an den Ball, dafür MSV-Stürmer Vincent Vermeij. Der Niederländer brachte den Ball im Wiesbadener Tor zur 1:0-Führung unter. Für Vermeij ist es der vierte Treffer in der laufenden Saison

Der MSV fasste Mut, spielte selbstbewusst weiter nach vorne. In der 32. Minute entschärfte MSV-Torwart Leo Weinkauf noch den Abschluss von Michel Niemeyer, doch drei Minuten später hatte Arne Sicker die nächste Gelegenheit. Im Strafraum hinderte Wiesbadens Marvin Ajana den Linksverteidigeram Abschluss, Sicker versuchte es fairerweise trotzdem und ließ sich nicht zu Boden fallen. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Kessel blieb aus.

Der MSV drängte danach auf den zweiten Treffer, drängte Wiesbaden tief in die eigene Hälfte. In der 41. Minute nahm Stoppelkamp Maß. Sein abgefälschter Schuss flog knapp am Pfosten vorbei.

Was hatte MSV-Trainer Lettieri in der Halbzeit seiner Mannschaft gesagt? Es musste in jedem Fall den richtigen Ton getroffen haben. Ahmet Engin kam nach einem Pass von Stoppelkamp frei zum Abschluss. Wiesbaden-Torwart Tim Boss parierte glänzend, warf sich blitzschnell zu Boden. Die nachfolgende Ecke trat Stoppelkamp. Und Vermeij schlug erneut zu: Aus sieben Metern köpfte der 25-Jährige zum 2:0 ein.

Wiesbadens Boss protestierte danach lautstark, weil Verteidiger Jakov Medic während der Ecke zu Boden gesunken war. Schiedsrichter Kessel strafte Boss’ Einwand mit einer gelben Karte ab.

Die Wiesbadener waren nun endlich wach und kämpften um den Anschlusstreffer. Florian Carstens knallte einen Abschluss in der 55. Minute knapp drüber. Doch der MSV hielt stand und besiegelte in der Schlussphase die Niederlage der Wiesbadener.

Wieder kam Vermeij zum Abschluss, wieder klingelte es im Tor der Wiesbadener (74.). Diesmal hatte ihm Ahmet Engin assistiert. Der Mittelfeldspieler durfte wenige Minuten später selbst feiern. Engin zementierte den Sieg des MSV (77.). Dem eingewechselten Michael Güthörl gelang noch der Wiesbadener Treffer (84.)

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: