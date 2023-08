Vor dem Ligastart: MSV Duisburg will raus aus der Tristesse

WM, Schalke, RWE und MSV: Aus, Ausrutscher, Ausblick

Es ist ein historischer und ein bitterer Tag für den DFB. Die Frauen scheiden bei der WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde aus. Kurz nach Abpfiff reden die zweimalige Europa- und Weltmeisterin Linda Bresonik, FUNKE Sport Chefin vom Dienst Melanie Meyer und Moderator Nils Halberscheidt über die miserable Leistung gegen Südkorea. Gerade Linda Bresonik nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Zuvor redet unsere Runde aber über das Schalker Heimspiel gegen Lautern und die Erwartungen an RWE und MSV vor dem Saisonstart in der dritten Liga.