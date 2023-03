Wieder zwei Gegentore: MSV Duisburg spielt 2:2 in Halle

Halle. Der MSV Duisburg ist seit vier Spielen in der 3. Liga ohne Sieg. Beim Halleschen FC kamen die Zebras zweimal nach einem Rückstand zurück.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg bekommt die Tür nicht zu. Am Freitagabend trennten sich die Zebras vor 9012 Zuschauer im Leuna-Chemie-Stadion vom Halleschen FC mit 2:2 (1:1). Zum fünften Mal in Folge kassierten die Meidericher mindestens zwei Gegentore. Der Punkt gegen eine überlegene Hallenser Mannschaft hilft dennoch weiter. Der MSV hält Halle und die Abstiegsränge auf acht Punkte Abstand. Die Hausherren mussten die Schlussphase nach einer Roten Karte (Tätlichkeit) gegen Sören Reddemann (84.) mit nur zehn Mann überstehen. Der MSV ist seit vier Spielen ohne Sieg.

Trainer Torsten Ziegner baute umfassend gegenüber den Begegnungen in Dresden und Verl um. Gezwungenermaßen und aus gutem Grund. Für den gesperrten Joshua Bitter bearbeitete Marvin Ajani die rechte Abwehrseite. Ajani spielte vor Jahren in Halle. Der Trainer vermutete deshalb, dass die gelernte Offensivkraft keine weitere Motivationsrede brauchte. Sebastian Mai übernahm nach überstandener Wadenverletzung wieder seinen Stammplatz in der Innenverteidigung. Marvin Senger musste dafür seinen Platz in der ersten Elf räumen. Niclas Stierlin ersetzte den Gelb-Rot gesperrten Caspar Jander. Die Entscheidung deutete an, dass der Coach auswärts ein größeres Interesse an der Torabsicherung hatte. Moritz Stoppelkamp – ebenfalls wieder gesund nach Erkältungspause – verdrängte Kolja Pusch aus der Startelf.

Beide Mannschaften legen turbulent los

Die Partie begann ohne lange Vorrede. Nach zwei Minuten setzte Halles Tom Zimmerschied eine Direktabnahme neben das Tor. Julian Hettwer spielte wenig später Moritz Stoppelkamp frei, der aber zu lange mit dem Abschluss zögerte. Sebastian Mai kam nach einer Stoppelkamp-Ecke frei zum Kopfball. Schiedsrichter Michael Bacher übersah dabei das Handspiel eines Hallensers. Und das war erst das Vorspiel.

Benjamin Girth verlor einen Zweikampf an der Mittellinie, der Ball fand seinen Weg vor den MSV-Strafraum. Halle spielte zweimal direkt. Sebastian Mai und Tobias Fleckstein fühlten sich als Slalomstangen. Auf einmal stand Andor Bolyki blank und schloss sauber zum 1:0 für Hausherren ab. Da waren noch keine zehn Minuten gekickt. Der Gast regulierte den Schaden schnell. Drei schöne Ecken servierte Moritz Stoppelkamp. Weil aller guten Dinge drei sind, fiel schließlich Marvin Bakalorz der Ball vor die Füße. Trocken traf der Mittelfeldmann mit rechts von der Strafraumgrenze zum Ausgleich (17.).

So ging es munter weiter: Dominik Steczyk zwang Torhüter Vincent Müller einen sehr langen Arm zu machen. Benjamin Girth setzte eine Ajani-Flanke knapp neben die Hütte. Sören Reddemann köpfte aus sieben Metern eine Ecke kunstvoll am Tor vorbei. Noch immer waren keine 30 Minuten rum. Die Partie hatte bis dahin nicht aus dem Krisenmodus gefunden. Erst danach bekamen die Abwehrreihen ihr Hoheitsgebiet besser in den Griff. Trainer Torsten Ziegner musste aber zur Kenntnis nehmen: Dass seine Mannschaft bis dahin nur ein Gegentor geschluckt hatte, lang einzig an der Abschlussschwäche der Hausherren.

Ajani bügelt den nächsten Rückschlag schnell aus

Nach der Pause schien der MSV die Wogen geglättet zu haben. Die Gäste eroberten häufiger den Ball, hielten die wild anlaufenden Hausherren vom Tor weg. Bis zur 58. Minute. Torsten Ziegner hatte gerade Alaa Bakir für Stierlin und Marvin Knoll für den Torschützen Bakolorz gebracht. Bakir verlor dann gleich ein Duell auf der rechten Seite, Fleckstein das erste Kopfball-Duell und Sebastian Mai die Übersicht gegen Sebastian Müller, der zum 2:1 einköpfte. Immerhin, auch diese die Delle war schnell aus dem Blech geklopft. Zunächst prüfte Stoppelkamp Halles Keeper Felix Gebhardt. Die folgende Ecke servierte der Kapitän zum 2:2 per Flachschuss von Marvin Ajani (60.)

Die Partie blieb weiter turbulent. Aaron Herzog traf den Pfosten (72.), während MSV-Keeper Vincent Müller dem Ball sehr erstaunt und überrascht hinterherschaute. Müller ließ kurz danach eine Flanke durch die Hände rutschten. Der Lapsus blieb unbestraft, weil sein stürmender Namensvetter aus Halle vor Überraschung den Ball nicht traf. Das Tor war ganz leer. Immer wieder verschafften sich die energisch kämpfenden Hausherren Zutritt zum MSV-Strafraum. Entlastung gab es kaum. Die Gäste ließen ihre Umschaltmomente verstreichen. Erst nach der Roten Karte gegen die Hausherren fiel die Punktrettung deutlich einfacher.

Es hätte sogar mehr sein können. Julian Hettwer scheiterte in der Nachspielzeit freistehend Halles Keeper. Der Duisburger Nachwuchsmann verpasste den Punch, der wahrhaft lucky gewesen wäre.

