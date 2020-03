Manche Wunden verheilen nie. Claus-Dieter „Pele“ Wollitz, Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg, kommt am Freitag mit einer offenen Rechnung nach Duisburg. Vor neun Jahren verlor Pele Wollitz mit dem FC Energie Cottbus das legendäre DFB-Pokal-Halbfinale beim MSV Duisburg mit 1:2. Das hat der 54-Jährige offenbar noch nicht verwunden. „Uns wurde ein klarer Elfer versagt und ein klares Tor aberkannt. Wir sind richtig verschaukelt worden“, sagte Wollitz in dieser Woche gegenüber der Bild-Zeitung.

Damals hatte der Coach auch beklagt, dass Duisburger Fans bei der Anreise den Mannschaftsbus der Lausitzer attackiert hätten. Ob die Rechnung noch offen ist, sei mal dahingestellt: In der Liga hatte Cottbus den MSV damals nur kurze Zeit später geschlagen, zudem erlitt MSV-Stürmer Srdjan Baljak in diesem Spiel einen Kreuzbandriss, durch den er dann auch das Pokalfinale in Berlin verpasste.

Am 1. März 2011 besiegte der MSV Duisburg den FC Energie Cottbus im DFB-Pokal-Halbfinale. Foto: Lars Fröhlich / WAZ FotoPool

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nahm die Aussagen seines Kollegen gelassen zur Kenntnis. Es hätte ihn gewundert, wenn Wollitz sich im Vorfeld der Partie sanfter präsentiert hätte, sagte der Duisburger Coach bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Lieberknecht und Wollitz kennen sich gut, beide sind als impulsive Trainer an der Seitenlinie bekannt. Da könnte es am Freitag auch abseits des Spielfeldes hoch hergehen.

Der Mitabsteiger aus der 2. Bundesliga steht derzeit auf Platz zwölf. Pele Wollitz übernahm in der Winter das Ruder von Stefan Krämer. Erst am vergangenen Spieltag feierte Wollitz den ersten Sieg mit seinem neuen Team. Gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena siegte Magdeburg 6:2.

Sicker fällt beim MSV Duisburg erneut aus

Das mag ein Ausrufezeichen sein. Torsten Lieberknecht wollte auf die aktuelle Situation beim Gegner allerdings nicht eingehen. Für den Duisburger Coach steht das eigene Team im Fokus – und nach drei Niederlagen in Folge will er am Freitag den Negativtrend stoppen. Bei der Aufarbeitung der letzten drei Spiele zeigte der Trainer seinem Personal nicht nur Fehler auf, sondern verwies auch auf die Dinge, die gut gelaufen seinen. Motto: Es war nicht alles schlecht.

Allerdings muss Lieberknecht erneut auf Arne Sicker verzichten. Der Linksverteidiger hatte bereits das Spiel beim SV Meppen aufgrund einer Zerrung verpasst. Am Mittwoch stand der frühere Kieler wieder auf dem Trainingsplatz, brach die Einheit aber ab. „Er hatte noch leichte Probleme“, erklärte Lieberknecht, der kein Risiko eingehen will und deshalb Sicker auch nicht in den Kader berufen wird.

Zweiter Kreuzbandriss bei Sabanci

Einen bitteren Schlag musste Cem Sabanci hinnehmen. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Der 19-Jährige hat sich am operierten Knie erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Stürmer hatte sich das Kreuzband erstmals im März des vergangenen Jahres gerissen. Der MSV hatte ihm im Sommer einen Profi-Vertrag gegeben, Sabanci kämpfte sich über Reha und Aufbautraining zurück.

Erst vor kurzem war er ins Mannschaftstraining eingestiegen. In der vergangenen Woche verletzte er sich in einem Trainingsspiel erneut. Der MSV teilte mit, dem Talent weiter zur Seite stehen zu wollen.