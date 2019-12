Zaubertrank des MSV Duisburg wirkte nicht beim Traumtor

Halle. Der MSV Duisburg verkaufte sich in Halle mit seiner Not-Abwehr gut. Gegen den Schuss von Terrence Boyd waren die Zebras aber machtlos.

Vincent Gembalies musste am Samstag in Halle auch noch zur Dopingprobe. Ohne Medikamente hätte der Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen den Halleschen FC nicht spielen können. Die lästige Magen-Darm-Virus-Welle hatte am Vormittag auch den 19-Jährigen erfasst. Die Mittel, die Gembalies zu sich genommen hatte, entsprachen den Regeln. Gewirkt hatten sie zuvor wie der gallische Zaubertrank. In der entscheidenden Szene war aber auch beim Halleschen FC Zauber im Spiel: Gegen den Treffer aus 30 Metern von Terrence Boyd, der den Gastgebern in der 89. Minute den 1:0 (0:0)-Sieg bescherte, gab es kein Mittel der Welt, um ihn zu verhindern.