Muskelverletzung: Fußball-Jahr für Stuttgarts Ito beendet

Hiroki Ito steht dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung.

Der japanische Nationalspieler zog sich am Samstag beim 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung zu und wird deshalb bis zur Winterpause nicht mehr auflaufen können, wie die Schwaben am Montag mitteilten. In Abstimmung mit dem VfB sei Ito in seine Heimat gereist, um dort die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen zu absolvieren.