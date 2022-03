Nach der großen Benzema-Show verliert PSG die Nerven

Madrid. Das Star-Ensemble von Paris St. Germain scheitert erneut in der Champions League. Während Real Madrid jubelt, wird der PSG-Boss handgreiflich.

Draußen begannen Hupkonzerte, die Fans von Real Madrid liefen euphorisch in die Nacht. Drinnen, im Estadio Santiago Bernabéu, konnte Nasser Al-Khelaifi sich nicht mäßigen. Dem Schiedsrichter wollten der Präsident von Paris Saint-Germain und sein Klubmanager Leonardo an die Gurgel gehen, Angestellte von Real bedrohten sie: so berichteten es übereinstimmend spanische Reporter. Es droht ein Nachspiel. Khelaifi suchte Schuldige, denn es war passiert, was nicht passieren durfte. Was eigentlich auch nicht passieren konnte. Und was doch zwangsläufig passieren musste.