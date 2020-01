Nach FA-Cup-Blamage: Klopp schwänzt das Wiederholungsspiel

Shrewsbury. Liverpools Trainer Jürgen Klopp ist stinksauer auf den englischen Fußballverband. Grund ist die Ansetzung eines Wiederholungsspiels.

Eigentlich ist Liverpools Coach Jürgen Klopp als Erfolgsmensch bekannt. Als jemand, der das allerletzte Prozent Leistung aus seinen Mannschaften herauskitzelt. Für den englischen FA-Cup scheint das jedoch weniger zu gelten. Regelmäßig lässt er in diesem Wettbewerb aufgrund des engen Terminplans seine Reservisten auflaufen. Auch in der vierten Runde gegen Drittligist Shrewsbury schickte er eine bessere B-Elf auf den Platz. Darunter Namen wie Ex-Wolfsburger Origi (24) oder der von einer Knieverletzung genesene Verteidiger Joel Matip (28). Das Pokerspiel ging nicht gut. Die „Reds“ erreichten nach einer 2:0-Führung nur ein 2:2 und müssen nun zu einem Wiederholungsspiel antreten.

Der Nachsitztermin an der Anfield Road dürfte für die Shrewsbury-Kicker (Platz 16 in der dritten Liga) das Spiel des Lebens werden. Jürgen Klopps Euphorie hält sich hingegen in extremen Grenzen. Der 52-Jährige wird dieses Spiel höchstwahrscheinlich mit einer C-Elf bestreiten. Und er wird wohl gar nicht an der Linie stehen. „Im April 2019 haben wir einen Brief von der Premier League erhalten, in dem sie uns aufforderten, die Winterpause zu respektieren, keine Freundschaftsspiele und keine wettbewerbsfähigen Pflichtspiele zu organisieren“, zitiert der englische Fernsehsender ESPN den ehemaligen BVB-Trainer, "ich habe den Jungs bereits vor zwei Wochen gesagt, dass wir eine Winterpause machen werden, das heißt, wir werden nicht da sein." Klarer kann man seinen Ärger kaum ausdrücken.

Nicht das erste Mal mit C-Elf

Der Hintergrund seines Zorns: Zum geplanten Termin am 4.2. (20.45 Uhr) in der übernächsten Woche ist eine kleine Winterpause in England vorgesehen. In dieser Zeit sollen sich die gestressten Kicker regenerieren. Klopp möchte davon nicht abrücken. Es wäre nicht das erste Spiel, das er „schwänzen“ würde. Bereits zum Ligapokalspiel bei Aston Villa schickte er nur seine Reservisten und reiste mit allen Stars zur Klub-WM in Katar. Während Liverpool das Finale der Klub-WM mit 1:0 nach Verlängerung gegen CR Flamengo Rio de Janeiro gewann, schieden Klopps Reservisten mit 0:5 (0:4) beim Ligarivalen aus.