Nach Fan-Protesten: Tottenham zahlt Angestellten Lohn weiter

London. Tottenham Hotspur verzichtet auf Kurzarbeit. Kommt wegen der Lohn-Debatte in der Premier League ein Transfer-Embargo?

Nach dem FC Liverpool ist auch der englische Fußball-Club Tottenham Hotspur bei der angekündigten Inanspruchnahme staatlicher Gelder im Zuge der Corona-Krise zurückgerudert. Nach massiven Protesten der Fans und einer erneuten internen Beratung habe der Premier-League-Club beschlossen, nur beim Vorstand Gehaltskürzungen vorzunehmen und allen nicht spielenden Mitarbeitern zu 100 Prozent ihr Gehalt für April und Mai zu zahlen, teilte der Club am Montag mit.

Umdenken bei Tottenham nach Fan-Protesten

Zuvor hatte der Champions-League-Finalist des Vorjahres angekündigt, ein Programm der Regierung zur Rettung von Arbeitsplätzen (CJRS) zu nutzen, bei dem 80 Prozent der Löhne vom Staat übernommen werden. Liverpool hatte diese Ankündigung nach heftiger Gegenwehr der Fans zuvor bereits zurückgenommen.

"In der Tat haben wir Widerstand von Fans gegen andere Premier League-Clubs gesehen, die ebenfalls Zugang zum CJRS haben. Angesichts der Stimmung der Befürworter in Bezug auf das System ist es jetzt nicht unsere Absicht, das derzeitige CJRS zu nutzen, das bis Ende Mai läuft", hieß es in der Mitteilung.

Corona-Tests im Tottenham-Stadion

Man bedauere "alle Bedenken, die in einer unruhigen Zeit entstanden sind, und hoffe, dass die Arbeit, die unsere Fans in den kommenden Wochen leisten werden, da unser Stadion einen ganz neuen Zweck erfüllt, sie stolz auf ihren Verein machen wird". Im Stadion der Hotspur sollen jetzt Covid-19-Tests durchgeführt werden. "Unser Tottenham Hotspur Stadium ist das erste der Premier League, das nach anderen Sportstätten auf der ganzen Welt zum Testen genutzt wird", teilten die Londoner mit.

Kommt in der Premier League ein Transfer-Embargo?

Manchester Uniteds Klub-Ikone Gary Neville kann sich vorstellen, dass die englische Premier League die Profiklubs zu einem Transfer-Embargo zwingen könnte. "Die Premier League hat im vergangenen Sommer 1,4 Milliarden Pfund für Transfers ausgegeben, und in den drei vorangegangenen Sommerpausen ebenfalls über eine Milliarde Pfund ausgegeben", sagte Neville Sky Sports: "Wenn die Klubs versuchen, Gehaltskürzungen von 30 Prozent bei den Spielern durchzubekommen, muss die Premier League möglicherweise ein Transfer-Embargo verhängen."

Die Vereine in Englands Fußball-Oberhaus fordern von ihren Spielern Gehaltskürzungen von bis zu 30 Prozent, um den geschätzten Verlust der Liga durch die Folgen der Corona-Pandemie von knapp einer Milliarde Pfund (1,14 Milliarden Euro), die durch einen möglichen Saisonausfall entstehen würden, abzufangen.

"Transfers sind Dinge, die die Fans lieben. Und wir lieben es, wenn Spieler wechseln. Aber mir erscheint es schlimm, wenn wir einen solchen Krieg hinter den Kulissen führen, bei dem die Spieler Kürzungen hinnehmen müssen, die Vereine Unterstützung brauchen, und dann im nächsten Atemzug eine Transferspekulation über 200 Millionen Pfund im Raum steht", sagte Neville. (dpa/sid)