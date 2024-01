Nächste Niederlage: Xavi kündigt Rückzug als Barça-Coach an

Xavi Hernandez verlässt den FC Barcelona am Saisonende.

Trainer Xavi Hernández hat nach dem nächsten schweren Rückschlag mit dem FC Barcelona seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Er werde nach dem 30. Juni nicht mehr weiter als Barça-Coach arbeiten, sagte der 44-Jährige nach der spektakulären 3:5 (0:1)-Niederlage gegen den FC Villarreal. „Ich denke, es braucht eine Veränderung.“ Als Fan des FC Barcelona könne er die Situation nicht länger zulassen.

Gegen Villarreal hatte sich Barça nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und die Partie zunächst auf 3:2 gedreht. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte das 1:2 erzielt und zwei weitere Tore vorbereitet. Villarreal drehte die Partie durch drei weitere Treffer, davon zwei in der Nachspielzeit, dann aber erneut und siegte mit 5:3.

Bereits zehn Punkte Rückstand auf Real

Der frühere spanische Nationalspieler Xavi trainiert seinen langjährigen Club seit November 2021. Zuvor hatte der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 Al-Sadd in Katar trainiert. Mit Barça hatte er 2023 Meisterschaft und Supercup gewonnen.

In dieser Saison läuft es für das Team von Gündogan, Ex-Bundesliga-Profi Robert Lewandowski und des derzeit verletzten Nationalkeepers Marc-André ter Stegen aber nicht rund. In der Liga beträgt der Rückstand auf Erzrivale und Tabellenführer Real Madrid bereits zehn Punkte, im Pokal schieden die Katalanen zuletzt im Viertelfinale aus. In der Champions League zog das Team dagegen als Gruppensieger vor dem FC Porto ins Achtelfinale ein.