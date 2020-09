Nationalspieler Timo Werner mit Tor-Debüt für Chelsea

London. Der Bann ist gebrochen. Im vierten Pflichtspiel für den FC Chelsea ist Timo Werner sein erstes Tor gelungen. Er traf gegen Tottenham.

Fußball-Nationalspieler Timo Werner konnte am Dienstagabend seinen ersten Treffer für den FC Chelsea erzielen. Im Ligapokal-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur traf der 24-jährige Stürmer zu 1:0 für die Blues.

Nach Pass von Verteidiger Cesar Azpilicueta bekam Werner in der 19. Minute den Ball an der Strafraumgrenze. Sein anschließender Schuss landete präzise in der linken Torecke, unerreichbar von Torwart Hugo Lloris.

In seinen ersten drei Einsätzen für die Londoner war der ehemalige Leipziger noch torlos geblieben. Von Trainer und Klub-Ikone Frank Lampard bekam er zuletzt trotzdem das Vertrauen. In den ersten drei Partien der englischen Premier League stand er jeweils über die komplette Distanz auf dem Rasen. (fs)