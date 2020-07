Neururer leitet VDV-Proficamp für vereinslose Spieler

Duisburg. Peter Neururer leitet das diesjährige Trainingslager der Spielergewerkschaft VDV für vereinslose Spieler.

Fußballlehrer Peter Neururer leitet das diesjährige Proficamp der Spielergewerkschaft VDV für vereinslose Spieler. Wie die VDV am Mittwoch mitteilte, tritt der ehemalige Bundesliga-Coach die Nachfolge von Jürgen Kramny an, der die U19 von Eintracht Frankfurt übernommen hat. Neururer hatte den Lehrgang bereits in den Jahren 2017 und 2018 geleitet.

Fortbildung auch in Arbeitsrecht und Sportpsychologie

Beim am Montag in Duisburg startenden Camp werden die vereinslosen Profis auf Kosten der Spielergewerkschaft untergebracht und verpflegt sowie medizinisch und sportwissenschaftlich betreut. Dabei bietet sich für die Spieler die Chance, sich fit zu halten und in Testspielen für neue Jobs zu empfehlen. Außerhalb des Platzes kümmern sich Experten aus den Bereichen Arbeitsrecht, Laufbahncoaching und Sportpsychologie um die Spieler.

Das von der Deutschen Fußball Liga unterstützte Proficamp findet bereits zum 18. Mal statt. Nach VDV-Angaben finden "rund 80 Prozent der Teilnehmer neue Jobs auf der Fußballbühne". (dpa)