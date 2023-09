Neymar: Messi und ich bei PSG „durch die Hölle gegangen“

São Paulo Nach den Worten des brasilianischen Fußballstars Neymar haben er und sein ehemaliger Mitspieler Lionel Messi zusammen bei Paris Saint-Germain „die Hölle“ erlebt. Auf Messis Gewinn der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr mit Argentinien angesprochen, sagte der 31-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des brasilianischen Portals „Globoesporte“, er freue sich für den amtierenden Weltfußballer des Jahres und sei zugleich traurig.

„Er ist mit der argentinischen Nationalmannschaft in den Himmel gekommen, hat in den letzten Jahren alles gewonnen. Und mit Paris ist er durch die Hölle gegangen“, sagte Neymar. „Wir sind durch die Hölle gegangen, er und ich.“ Ins Detail ging Neymar nicht, er sagte aber, Messi sei in Paris auf ungerechte Weise kritisiert worden und habe die Art und Weise seines Abgangs dort aus fußballerischer Sicht nicht verdient.

Bis zu Messis Wechsel in die USA zu Inter Miami in diesem Sommer hatten er und Neymar beim französischen Serienmeister PSG zwei Saisons zusammengespielt. Bereits von 2013 bis 2017 waren die beiden südamerikanischen Offensivstars Teamkollegen gewesen, damals noch in Spanien beim FC Barcelona. Messi sagte kürzlich in einer Pressekonferenz, er habe Barcelona nicht verlassen wollen und bei PSG eine schwere Zeit gehabt. Bei Miami gewann der 36-Jährige seine ersten neun Spiele, schoss dabei elf Tore und führte das Team zum Gewinn des Leagues Cup. Neymar wechselte vor wenigen Wochen für rund 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.