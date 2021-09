Niederlande gewinnen gegen Montenegro deutlich

Essen. WM-Qualifikation: Hollands 4:0-Sieg gegen Armenien bringt Louis van Gaal den ersten Sieg. BVB-Profi Haaland führt Norwegen zum Sieg in Lettland.

Louis van Gaal hat im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr als Bondscoach den ersten Sieg gefeiert. Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft holte in der WM-Qualifikation am Samstag ein wichtiges 4:0 (1:0) gegen Montenegro und liegt auf Rang zwei der Gruppe G.

Mit 10 Punkten sind die Niederlande allerdings punktgleich mit Norwegen, das angeführt von Torschütze Erling Haaland 2:0 (1:0) in Lettland gewann. Beide liegen knapp hinter der Türkei (11), die sich beim punktlosen Fußballzwerg Gibraltar mit 3:0 (0:0) durchsetzte.

Nach dem enttäuschenden EM-Aus im Achtelfinale hatte van Gaal bei Oranje zum bereits dritten Mal das Ruder als Nationaltrainer übernommen. Zum Auftakt gab es am vergangenen Mittwoch ein enttäuschendes 1:1 in Norwegen. Am Samstag sorgten nun Memphis Depay (38.,Foulelfmeter/62.) mit einem Doppelpack, Georginio Wijnaldum (70.) und Cody Gakpo (76.) für den Sieg.

BVB-Profi Haaland trifft per Foulelfmeter

Erling Haaland hat Norwegens Fußball-Nationalmannschaft vorerst an die Spitze der WM-Qualifikationsgruppe G geführt. Der Torjäger von Borussia Dortmund traf beim 2:0 (1:0) in Lettland per Foulelfmeter zur Führung (20.), Mohamed Elyounoussi (66.) legte in der zweiten Hälfte nach. (sid)

